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Подготовка к зимнему сезону 2024/2025 на курорте Красная Поляна будет завершена к 1 декабря

Курорт Красная Поляна ускоряет темпы подготовки к зимнему сезону
1:46
Туризм

На горном курорте Красная Поляна, расположенном в Сочи, активно завершаются подготовительные работы перед зимним сезоном 2024/25 годов. Представители курорта сообщили, что все запланированные мероприятия будут завершены к 1 декабря, что даст возможность встретить первых гостей на высоком уровне сервиса.

Курорт Красная Поляна ускоряет темпы подготовки к зимнему сезону
Фото: commons.wikimedia.org by Alexandra9214, CC BY-SA 3.0

Процесс подготовки включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обеспечение безотказной работы всех инфраструктурных систем курорта. В числе приоритетных задач стоит техническое обслуживание канатных дорог, которые играют решающую роль в перемещении туристов на вершины склонов. Параллельно с этим специалисты занимаются планировкой и улучшением лыжных и сноубордических трасс, а также проверкой и настройкой систем искусственного оснежения, обеспечивающих стабильное качество снежного покрова на протяжении всего сезона.

Одним из ключевых аспектов подготовки является проверка системы противолавинной защиты, которая гарантирует безопасность гостей на склонах. Также проводится детальный технический осмотр и обслуживание снегоуплотнительных машин и ратраков, которые необходимы для поддержания идеального состояния трасс в течение всего зимнего сезона.

Все работы выполняются в строгом соответствии с графиком, и финальная стадия подготовки будет завершена к началу декабря. Это позволит курорту Красная Поляна встретить своих гостей с первых дней сезона, предлагая им незабываемый отдых в безопасной и комфортной обстановке, сообщает "runews24.ru".

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.

Кра́сная Поля́на — посёлок городского типа в подчинении Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае Российской Федерации. Административный центр Краснополянского поселкового округа.

Горнолыжный курорт — территория в горном районе, обустроенная для активного отдыха и спорта, как правило, горными, зимними видами спорта: занятием горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом и т. п.; также проведения лечебно-профилактических процедур.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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