Пилот рассказал, какие звуки в самолёте нормальны, а какие сигнализируют о возможной опасности

Пилот объяснил, какие звуки на борту самолёта нормальны, а какие — нет

2:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для российских туристов полёт на самолёте часто сопровождается не только радостным предвкушением отпуска, но и тревогой. Множество звуков, которые возникают на борту во время полёта — от лёгкого жужжания до резких щелчков — могут вызывать беспокойство. Что означают эти шумы и когда действительно стоит насторожиться, объяснил пилот грузового самолёта Брайан Смит в интервью The Telegraph.

Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

По словам пилота, большинство шумов на борту самолёта связаны с нормальными процессами управления. Например, жужжание, которое пассажиры слышат сразу после посадки на борт, вызвано работой вспомогательной силовой установки (APU). Эта система отвечает за электроснабжение и кондиционирование воздуха, пока основные двигатели самолёта не запущены. Поэтому, если вы слышите этот звук, волноваться не стоит — всё идёт по плану, и это обычная подготовка к полёту.

Шумы, сопровождающие взлёт и набор высоты, также не должны пугать. Гул перед взлётом вызван работой закрылков, а щелчки и шумы после взлёта — это просто шасси, которые убираются для снижения сопротивления воздуха. «Пилоты убирают шасси, когда самолёт начинает положительный подъём, чтобы улучшить аэродинамические характеристики и сэкономить топливо», — поясняет Смит.

Однако есть звуки, на которые действительно стоит обратить внимание. Одним из таких, по словам пилота, является неожиданная полная тишина. «Полное отсутствие шума может означать отказ обоих двигателей — это чрезвычайно редкий случай, но он требует немедленных действий экипажа», — предупреждает Смит. Тем не менее, даже в такой ситуации самолёт способен планировать и совершить аварийную посадку, как это произошло с рейсом Air Transat в 2001 году. Громкий рев после посадки, напротив, сигнализирует о нормальной работе реверса тяги, который помогает быстро замедлить самолёт. Этот звук, как отмечает Смит, необходим для безопасного завершения полёта.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

