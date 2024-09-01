Индия намерена занять место среди 10 лучших туристических стран мира, акцентируя внимание на развитии региональных маршрутов

Индия планирует значительно укрепить свои позиции в сфере мирового туризма, стремясь войти в топ-10 самых популярных туристических направлений в ближайшие пять лет. Об этом заявил министр туризма и культуры Индии Гаджендра Сингх Шекхават, выступая на международном экономическом форуме World Leaders Forum, организованном газетой The Economic Times.
По словам министра, уже сейчас страна предпринимает шаги для того, чтобы повысить свой статус на глобальном туристическом рынке.
На данный момент Индия занимает 39-е место среди 119 стран по популярности среди туристов, но правительство уверено, что в ближайшие годы страна поднимется значительно выше. Шекхават отметил, что вклад туризма в мировую экономику составляет около 10,4%, тогда как в Индии этот показатель сейчас достигает лишь 7,9%. Однако, министр выразил уверенность, что Индия превзойдёт средний мировой уровень, доведя этот показатель до 10% и выше.
Особое внимание будет уделено развитию туристических маршрутов в те регионы, которые ранее не пользовались большой популярностью среди иностранных гостей. В настоящее время подавляющее большинство туристов посещают лишь 9 из 28 штатов Индии, а также национальный округ Дели, на которые приходится 65% всех посещений. Однако, за последние годы интерес к менее известным регионам Индии начал расти, что министр видит как положительную тенденцию для дальнейшего развития индустрии.
Кроме того, Шекхават отметил значительный рост интереса к индийской культуре и кухне. По данным министра, с 2019 года количество запросов в интернете, связанных с этими темами, увеличилось на 48%. Это свидетельствует о возрастающем международном интересе к Индии как туристическому направлению.
И́ндия — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает первое место в мире по численности населения и седьмое по территории.
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