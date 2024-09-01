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Индия намерена занять место среди 10 лучших туристических стран мира, акцентируя внимание на развитии региональных маршрутов

Индия планирует войти в десятку ведущих туристических стран мира
2:05
Туризм

Индия планирует значительно укрепить свои позиции в сфере мирового туризма, стремясь войти в топ-10 самых популярных туристических направлений в ближайшие пять лет. Об этом заявил министр туризма и культуры Индии Гаджендра Сингх Шекхават, выступая на международном экономическом форуме World Leaders Forum, организованном газетой The Economic Times.

Индия планирует войти в десятку ведущих туристических стран мира
Фото: commons.wikimedia.org by Simon Steinberger, CC0

По словам министра, уже сейчас страна предпринимает шаги для того, чтобы повысить свой статус на глобальном туристическом рынке.

На данный момент Индия занимает 39-е место среди 119 стран по популярности среди туристов, но правительство уверено, что в ближайшие годы страна поднимется значительно выше. Шекхават отметил, что вклад туризма в мировую экономику составляет около 10,4%, тогда как в Индии этот показатель сейчас достигает лишь 7,9%. Однако, министр выразил уверенность, что Индия превзойдёт средний мировой уровень, доведя этот показатель до 10% и выше.

Особое внимание будет уделено развитию туристических маршрутов в те регионы, которые ранее не пользовались большой популярностью среди иностранных гостей. В настоящее время подавляющее большинство туристов посещают лишь 9 из 28 штатов Индии, а также национальный округ Дели, на которые приходится 65% всех посещений. Однако, за последние годы интерес к менее известным регионам Индии начал расти, что министр видит как положительную тенденцию для дальнейшего развития индустрии.

Кроме того, Шекхават отметил значительный рост интереса к индийской культуре и кухне. По данным министра, с 2019 года количество запросов в интернете, связанных с этими темами, увеличилось на 48%. Это свидетельствует о возрастающем международном интересе к Индии как туристическому направлению.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии. Занимает первое место в мире по численности населения и седьмое по территории.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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