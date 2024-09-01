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Новое постановление об охране природы: туризм в заповедниках будет строго контролироваться

В России начали действовать новые правила для организации туризма
1:20
Туризм

С 1 сентября начинает действовать новое постановление, которое регулирует организацию туризма в особо охраняемых природных территориях.

В России начали действовать новые правила для организации туризма
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Теперь ответственность за планирование туристической деятельности в этих зонах возьмут на себя органы власти. Они будут определять подходящее время, сроки и условия для посещения природных объектов, а также разрабатывать специальные маршруты и выбирать места для отдыха, учитывая погодные условия, особенности ландшафта и необходимость равномерного распределения рекреационной нагрузки.

Согласно новым правилам, использование транспортных средств и специального оборудования должно быть организовано так, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Это означает, что любые транспортные средства и оборудование должны использоваться с учетом сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. В дополнение к этому, фото- и видеосъемки должны проводиться с учётом того, чтобы не нарушать покой животных и не вмешиваться в естественные природные процессы, сообщает "Авторадио".

Эти меры направлены на обеспечение более эффективного управления туризмом в заповедных зонах, чтобы сохранить уникальную природу и ее обитателей для будущих поколений.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Запове́дник — участок территории (акватории), на котором сохраняется в естественном состоянии весь его природный комплекс. Как правило, заповедники (в отличие от заказников) закрыты для посещения туристами, но в некоторых из них имеется доступ на территорию по специальным разрешениям.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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