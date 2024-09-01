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Туристическая безопасность: почему яркая одежда и базовое снаряжение могут спасти жизнь в лесу

В МЧС дали рекомендации для безопасного похода в лес
1:26
Туризм

Перед походом в лес важно заранее предупредить близких о вашем маршруте и строго придерживаться его, избегая отклонений и попыток срезать путь через незнакомую местность. Это значительно увеличивает шансы на безопасное возвращение домой.

В МЧС дали рекомендации для безопасного похода в лес
Фото: unsplash.com by Sven Schlager, PDM

Выходя на природу, следует выбирать одежду ярких цветов, которая выделяется на фоне лесного ландшафта. В случае возникновения чрезвычайной ситуации такая экипировка позволит спасателям быстрее обнаружить вас.

Спасательные службы настоятельно советуют взять с собой небольшой перекус, питьевую воду и дождевик, даже если вы планируете короткую прогулку. В рюкзаке также должны быть предметы первой необходимости: спички, фонарь, компас, нож, заряженный телефон и часы. Эти вещи могут сыграть ключевую роль в случае непредвиденных обстоятельств.

Если вы собираетесь в автомобильное путешествие, убедитесь, что топливный бак заполнен достаточно для преодоления всего маршрута. Это поможет избежать неприятных ситуаций вдали от заправочных станций, сообщает "СОВА".

Поисково-спасательные службы предупреждают: миф о необходимости ожидания три дня перед сообщением о пропаже человека опасен. Если кто-то потерялся, следует немедленно позвонить по номеру 112 и действовать согласно указаниям специалистов.

Уточнения

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Туристский поход — путешествие по заранее определённому маршруту, осуществляемое с образовательными, оздоровительными, спортивными, исследовательскими или иными целями.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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