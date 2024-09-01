Еврокомиссия вводит обратно строгие меры по провозу жидкостей в ручной клади во всех аэропортах Европы

Аэропорты ввели прежние правила на провоз жидкостей в салоне самолёта

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Европейские туристы, обрадовавшиеся ослаблению ограничений на провоз жидкостей в ручной клади в некоторых аэропортах Евросоюза, снова сталкиваются с прежними правилами.

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С 1 сентября все аэропорты ЕС и Великобритании возвратились к жёсткому ограничению на провоз жидкостей объёмом до 100 мл. Еврокомиссия дала аэропортам месяц на подготовку к этому переходу, требуя демонтажа новых линий сканирования и возвращения старого оборудования.

Чиновники отметили, что это временные меры, пока не будет доработана техника, поскольку нынешние сканеры не всегда могут точно различать жидкости. Возвращение к старым правилам ухудшит качество обслуживания пассажиров и увеличит нагрузку на службы безопасности.

Новые сканеры стандарта C3, введённые ранее, ускоряли процедуры досмотра и улучшали пропускную способность аэропортов.

В России правила провоза жидкостей остаются без изменений: разрешено провозить неопасные жидкости объёмом до 100 мл в прозрачных пакетах, соответствующих европейским стандартам, сообщает портал "TourDom".

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — «воздух» и лат. portus — «гавань, место посадки, пристань») — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.

