Что нужно учитывать при планировании отпуска с собакой: риски и рекомендации от эксперта

Ветеринар рассказал, как спланировать отпуск с собакой

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждый владелец собаки сталкивается с непростым выбором, когда планирует отпуск: взять питомца с собой, оставить его в гостинице для животных, попросить друзей присмотреть или доверить кому-то навещать и выгуливать. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы, и эксперты настоятельно рекомендуют внимательно взвесить все возможные последствия.

Фото: unsplash.com by Эндрю Понс, CC0

Ветеринар Рикки Вальтер в интервью HuffPost отметил, что короткие поездки на автомобиле обычно не вызывают у собак серьёзных проблем, но дальние перелёты могут стать настоящим испытанием.

Животные подвержены риску заболеть инфекционными и другими заболеваниями, особенно в незнакомой обстановке. Стресс и беспокойство, которые могут возникнуть у питомца во время путешествия, способны превратить поездку в неприятное событие как для самого животного, так и для его владельца. Кроме того, возможны травмы при транспортировке, а также риск того, что животное может потеряться в незнакомой среде.

Важным моментом является оценка темперамента и состояния здоровья вашего питомца. Как отмечает эксперт, это помогает понять, насколько комфортным для собаки будет путешествие. Некоторые питомцы прекрасно адаптируются к поездкам и наслаждаются временем, проведённым с хозяином, тогда как другие могут испытывать сильный стресс.

Если ваша собака тяжело переносит разлуку и спокойно чувствует себя только рядом с вами, имеет смысл взять её с собой. Однако, если путешествие грозит стать травматичным опытом, разлука может оказаться лучшим решением.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

