Налог на собак и отсутствие штор: российский турист раскрыл неожиданные особенности жизни в Германии

Российский турист рассказал о странных привычках немцев

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турист, общаясь с жительницей Германии, открыл для себя множество интересных аспектов жизни в этой стране. Оказалось, что в Германии действуют необычные для российского менталитета правила и традиции, начиная от культурных норм и заканчивая законодательством.

Фото: flickr.com by Heribert Pohl, CC BY-SA 2.0

Например, в стране разрешено употребление алкоголя подростками с 14 лет, если они находятся под присмотром родителей. Это касается пива и вина, что, по мнению местных жителей, является частью культурного наследия.

Интересным моментом для туриста стало и то, что в Германии не принято использовать шторы. Местные жители не стремятся скрываться от чужих глаз, что объясняется их уверенностью в том, что им нечего скрывать.

Также оказалось, что владельцы собак в Германии обязаны платить государственные пошлины, размер которых может зависеть от породы и других характеристик питомца, доходя до 30 тысяч рублей в год.

Особое удивление у туриста вызвало правило, касающееся сушки белья. В Германии нельзя развешивать бельё где попало — для этого существуют специально отведённые закрытые помещения, а популярностью пользуются общественные прачечные.

Наконец, турист заметил, что в Германии вполне естественно отдыхать топлесс на пляжах и у бассейнов. Немцы объясняют это равенством прав: если мужчинам разрешено находиться на пляже без верхней одежды, то и женщины должны иметь такую же возможность, сообщает "Турпром".

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 592 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек.

