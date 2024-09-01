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Итальянские власти рассматривают возможность увеличения туристического сбора до 25 евро за ночь из-за наплыва туристов

Туристический налог в Италии может вырасти до 25 евро за ночь
1:07
Туризм

Итальянское правительство рассматривает возможность увеличения туристического налога в летний период из-за значительного роста числа туристов, сообщает Financial Times.

Туристический налог в Италии может вырасти до 25 евро за ночь
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, CC0

Министр туризма Италии заявила, что окончательное решение будет принято после обсуждения с представителями туристической индустрии в сентябре. Это обсуждение определит, будет ли введено повышение налога, что может повлиять на туристический поток и доходы отрасли.

В настоящее время туристические налоги взимаются в большинстве итальянских городов как с иностранных, так и с местных путешественников. Размер налога варьируется от €1 до €5 за ночь на человека в зависимости от уровня отеля или гостевого дома. Однако, в связи с перегруженностью популярных туристических направлений, обсуждается возможность увеличения этой суммы до €25 за ночь. Если такая мера будет введена, она может существенно повлиять на выбор туристов и на общий объём туризма в стране, особенно в пиковые летние месяцы.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Европейский союз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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