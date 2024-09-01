Эксперты подвели итоги летнего сезона: Москва и Сочи лидируют среди российских туристических направлений

Эксперты назвали самые популярные российские направления для летних путешествий

2:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето — это традиционное время для отпусков и путешествий, когда многие россияне устремляются на поиски новых впечатлений. Специалисты сервиса "Авиасейлс" проанализировали данные о бронированиях авиабилетов и представили рейтинг самых популярных летних направлений среди самостоятельных туристов в 2023 году.

Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, CC BY 2.0

Как оказалось, большая часть россиян предпочла отдых на родине — целых 75% путешественников выбрали внутренние направления. Это подтверждает растущую популярность внутреннего туризма, который предлагает разнообразные и доступные варианты для отдыха.

Первое место в рейтинге заняла Москва — на столицу России пришлось 20% всех бронирований. Туристы обычно проводили в Москве около 4 дней, а средняя стоимость билета туда и обратно составила 16,3 тысячи рублей.

Второе место досталось Сочи, который выбрали 17% туристов. Этот курортный город привлекает своим климатом и инфраструктурой, обеспечивая отдыхающим незабываемое времяпрепровождение. Средняя продолжительность пребывания в Сочи составила чуть более недели, а стоимость авиабилета в оба конца — 27,6 тысяч рублей.

Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, который собрал 15% всех бронирований. Путешественники проводили в Северной столице в среднем 5 дней, а билет туда и обратно стоил около 18 тысяч рублей.

Калининград и Махачкала также вошли в топ-5 самых популярных внутренних направлений, предлагая туристам уникальные возможности для отдыха, от прогулок по балтийскому побережью до восхождения на Кавказские горы.

Что касается зарубежных направлений, лидером стал Ереван, который привлек 10% российских туристов. Средняя стоимость билета туда и обратно — 29,8 тысяч рублей. Далее в списке популярных зарубежных городов идут Стамбул, Анталья, Ташкент и Минск.

Уточнения

Внутренний туризм — путешествия в пределах какого-либо государства лиц, постоянно в нем проживающих, например путешествия в пределах РФ лиц, постоянно проживающих в РФ (ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 4 октября 1996 г.).



Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.



Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

