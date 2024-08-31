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Зимний отдых в Египте: отели от трёх до пяти звёзд с ценами от 100 тысяч рублей за недельный тур

Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Египте зимой
1:46
Туризм

Египет остаётся одним из самых популярных туристических направлений, маня путешественников своими величественными пирамидами, древними храмами и ярким подводным миром Красного моря.

Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Египте зимой
Фото: commons.wikimedia.org by Bergamaskio, CC BY-SA 3.0

Благодаря стремительному развитию туристической инфраструктуры и улучшению транспортной доступности, отдых в Египте стал более привлекательным и доступным для путешественников со всего мира, включая Россию.

С недавним началом продаж туров на зимний сезон 2024/2025 у путешественников появились новые возможности для организации отдыха. Туроператоры предлагают разнообразные программы — от насыщенных экскурсионных туров до расслабляющего пляжного отдыха на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Важную роль сыграло возобновление чартерных рейсов и упрощение визового режима, что сделало поездки в Египет ещё более доступными и комфортными.

Стоимость недельных туров по системе "всё включено" стартует от 100 тысяч рублей. Туроператоры предлагают широкий выбор отелей разного уровня, от трёх до пяти звёзд, с высоким уровнем сервиса. Среди популярных вариантов можно выделить такие отели, как Domina Coral Bay Harem Deluxe и Queen Sharm Resort, которые предоставляют комфортные условия проживания и разнообразные развлечения для гостей.

Зимний отдых в Египте привлекает туристов мягким климатом, который идеально подходит как для пляжного отдыха, так и для насыщенных экскурсионных программ. Это отличная возможность сбежать от зимних холодов и насладиться солнцем и теплом, сообщает издание "Туристас".

Уточнения

«Всё включено́» (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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