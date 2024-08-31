Бортпроводница объяснила, почему инфлюэнсеры считаются самыми трудными пассажирами

Стюардесса назвала пассажиров, с которыми сложнее всего работать

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бортпроводница авиакомпании Virgin Atlantic поделилась своим опытом, назвав инфлюэнсеров самыми проблемными пассажирами. 49-летняя Скай Тейлор, которая проработала в авиации 16 лет, рассказала Daily Mail, что из всех категорий путешественников именно интернет-звёзды доставляют наибольшее количество неприятностей во время рейсов.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

По словам Тейлор, особенно это проявляется на маршрутах, таких как Дубай и Лас-Вегас, где инфлюэнсеры могут лететь по сниженным тарифам или по бартеру.

"Инфлюэнсеры часто вызывают сложности, потому что они считают себя привилегированными и могут вести себя неуважительно по отношению к экипажу и другим пассажирам", — отметила она.

В отличие от них, знаменитости кино обычно более сдержанны и вежливы. Тейлор также указала, что в основе большинства проблем на борту лежит употребление алкоголя, который, по её словам, делает поведение людей непредсказуемым. Она добавила, что в Лос-Анджелесе часто встречаются пассажиры, которые совмещают приём снотворных, таких как валиум, с алкоголем, что усугубляет ситуацию.

"Алкоголь в сочетании с лекарствами превращает людей в совершенно других личностей, и это создает серьёзные трудности для экипажа", — подчеркнула стюардесса.

Уточнения

Инфлюэ́нсер также инфлюенсер (от англ. influence — «влияние») — человек, мнение которого является важным для большого числа людей, «лидер мнений»; лицо, которое может влиять на мнение многих; обычно это знаменитость, эксперт в своей области, в социальных сетях — пользователь (блогер), имеющий обширную и лояльную аудиторию.



Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

