В 2028 году из Москвы до Санкт-Петербурга запустят высокоскоростной поезд "Белый кречет". Об этом пишет Telegram-канал "Baza".
Состав сможет развивать скорость до 400 километров в час. Благодаря этому из столицы до Санкт-Петербурга можно будет доехать за 2 часа 15 минут. Сейчас жители и гости Москвы уже могут увидеть полномасштабный макет головного вагона поезда. Его демонстрируют на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030".
Ранее Pravda.Ru писала о преимуществах и недостатках путешествий на поезде и самолёте.
Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".