Из Москвы до Санкт-Петербурга можно будет доехать за 2 часа 15 минут с 2028 года

В России запустят высокоскоростной поезд "Белый кречет" в 2028 году

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2028 году из Москвы до Санкт-Петербурга запустят высокоскоростной поезд "Белый кречет". Об этом пишет Telegram-канал "Baza".

Фото: freepik.com by tohamina, PDM

Состав сможет развивать скорость до 400 километров в час. Благодаря этому из столицы до Санкт-Петербурга можно будет доехать за 2 часа 15 минут. Сейчас жители и гости Москвы уже могут увидеть полномасштабный макет головного вагона поезда. Его демонстрируют на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030".

Ранее Pravda.Ru писала о преимуществах и недостатках путешествий на поезде и самолёте.