Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем яйца полезны для волос
Politico: гимн Украины "вшили" в предвыборный софт США
Полезные советы: как правильно чистить бассейн
Как отучить кота запрыгивать на стол: без наказаний и стресса
Турция озвучила свои ожидания по числу туристов к концу года
Сийярто: Венгрия не выживет без российской нефти
SCMP: в Китае призвали защищать Землю от астероидов ядерным оружием
Тренер Прыгунов рассказал, как отжиматься в гравитроне
Готовим вкусный паштет из моркови с грецкими орехами

Новый аэропорт в Хургаде: китайские компании строят на фоне туристического бума

В Хургаде активно строится новый аэропорт на фоне роста числа туристов
1:15
Туризм

В Хургаде китайские компании активно занимаются возведением нового аэропорта, в то время как местные гостиницы уже сталкиваются с нехваткой мест для туристов. Египетские СМИ сообщили об успехах в сфере туризма, которые привели к увеличению количества отдыхающих в Хургаде. Это обстоятельство стало толчком к строительству нового терминала в международном аэропорту, где китайские специалисты работают с высокой скоростью.

В Хургаде активно строится новый аэропорт на фоне роста числа туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), CC BY 3.0

Как отметил Мурад Мохамед, директор аэропорта, текущая пропускная способность достигает 7000 международных туристов ежедневно. Ожидается, что новое здание, способное разместить еще 7000 человек, увеличит общую пропускную способность до 20 000 человек в день после завершения строительных работ.

В это время отели Южного Синая, Луксора и Хургады сообщают о росте спроса, достигая загрузки в 90-100%. Цены на номера возросли на 30% по сравнению с прошлым годом, колеблясь от 3000 до 10 000 египетских фунтов. Хургада остается на первом месте по заполняемости, за ней следуют Сафага и Марса Алам.

Уточнения

Хурга́да (также Эль-Хардага, Эль-Гарда́ка) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта. Расположен на западном побережье Красного моря, на 400 км юго-восточнее Каира. Является административным центром одной из 27 египетских провинций — мухафазы Красное Море. Численность населения города в 2018 году составляла 400 000 человек. Является туристическим центром на Красном море.
 

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Правильная обрезка крыжовника: залог крупной ягоды и здорового роста куста

Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.

Ежегодная обрезка крыжовника — гарантия богатого урожая крупных и сочных ягод
Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада
Самые злые породы собак: топ-3
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
В Харькове 9 "Искандеров" уничтожили боевиков ВСУ, США, Польши, Германии и Литвы Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
ГАИ раскрыли секрет: как не получить штраф за остановку в запрещенной зоне
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто нарежьте и тушите все ингредиенты вместе
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Последние материалы
В Италии удивились тому, как санкции против России ускорили дедолларизацию
Турция озвучила свои ожидания по числу туристов к концу года
Сийярто: Венгрия не выживет без российской нефти
SCMP: в Китае призвали защищать Землю от астероидов ядерным оружием
Тренер Прыгунов рассказал, как отжиматься в гравитроне
Готовим вкусный паштет из моркови с грецкими орехами
Гастроэнтеролог рассказал, какие состояния могут быть причиной вздутия живота
В США отреагировали на пополнение AUKUS новыми бомбардировщиками
Как подчеркнуть скулы с помощью макияжа
Депутат Миронов призвал переходить на отечественный автопром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.