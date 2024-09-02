Новый аэропорт в Хургаде: китайские компании строят на фоне туристического бума

В Хургаде активно строится новый аэропорт на фоне роста числа туристов

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Хургаде китайские компании активно занимаются возведением нового аэропорта, в то время как местные гостиницы уже сталкиваются с нехваткой мест для туристов. Египетские СМИ сообщили об успехах в сфере туризма, которые привели к увеличению количества отдыхающих в Хургаде. Это обстоятельство стало толчком к строительству нового терминала в международном аэропорту, где китайские специалисты работают с высокой скоростью.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), CC BY 3.0

Как отметил Мурад Мохамед, директор аэропорта, текущая пропускная способность достигает 7000 международных туристов ежедневно. Ожидается, что новое здание, способное разместить еще 7000 человек, увеличит общую пропускную способность до 20 000 человек в день после завершения строительных работ.

В это время отели Южного Синая, Луксора и Хургады сообщают о росте спроса, достигая загрузки в 90-100%. Цены на номера возросли на 30% по сравнению с прошлым годом, колеблясь от 3000 до 10 000 египетских фунтов. Хургада остается на первом месте по заполняемости, за ней следуют Сафага и Марса Алам.

Уточнения

Хурга́да (также Эль-Хардага, Эль-Гарда́ка) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта. Расположен на западном побережье Красного моря, на 400 км юго-восточнее Каира. Является административным центром одной из 27 египетских провинций — мухафазы Красное Море. Численность населения города в 2018 году составляла 400 000 человек. Является туристическим центром на Красном море.



