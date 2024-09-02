Странные звуки во время полета: советы пилота о том, когда беспокоиться

Пилот объяснил странные звуки во время полета и когда стоит беспокоиться

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для многих россиян полёт — не только способ добраться до желанного отдыха, но и источник волнений. Странные звуки, издаваемые во время рейса, могут вызывать панику. О том, что скрывается за этими шумами и когда действительно стоит беспокоиться, поделился пилот грузового самолёта Брайан Смит.

Фото: www.flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

По его словам, большинство звуков — это типичные процессы, связанные с управлением воздушным судном.

При посадке на борт вы, вероятно, услышите "жужжание". "Этот звук, как правило, происходит от вспомогательной силовой установки (APU), которая отвечает за электроснабжение и климат-контроль, пока двигатели не работают". Так что, если это слышно, переживать не стоит — это подготовительный этап.

Шумы при взлёте также связаны с работой закрылков и шасси, которые убираются для снижения сопротивления. Однако стоит насторожиться при полной тишине, так как это может указывать на отказ обоих двигателей. Но даже в этом случае самолёты способны совершить аварийную посадку.