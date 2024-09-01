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Сохранение храма в затопленном селе Крохино: история и вызовы

1:57
Туризм

История о сохранении руин храма в затопленном селе Крохино, Вологодская область, начинается с того, как в 2009 году в ходе туристической поездки Анор Тукаева столкнулась с этим разрушенным памятником. Её инженерное образование и опыт в консалтинге подтолкнули к мысли о необходимости его сохранения. С этого момента началась многолетняя работа по консолидации усилий для сохранения храма.

Сохранение храма в затопленном селе Крохино: история и вызовы
Фото: commons.wikimedia.org by Zause01, CC BY-SA 4.0

Создание благотворительного фонда "Центр возрождения культурного наследия "Крохино"" стало ключевым шагом на этом пути. Хотя поначалу проект столкнулся с непониманием и скептицизмом, упорство позволило преодолеть трудности. Важной задачей стало сохранение руин как символа трагической истории затопления деревень, а не их полное восстановление.

В процессе реализации проекта возникли сложности, связанные с коллективной травмой местного населения. Многие люди отказывались говорить о трагедии затопления, что усложняло сбор воспоминаний. Однако, благодаря сотрудничеству с местными жителями, удалось открыть скрытые страницы этой истории и показать, что затопление стало переломным моментом для многих.

Проект продолжает развиваться, включая создание инсталляций и аудиогидов, которые возвращают память о затопленных деревнях. Важным аспектом является работа с исторической памятью и привлечение внимания к сохранению культурного наследия. Волонтёры и участники проекта объединены любовью к истории Русского Севера и желанием сохранить её для будущих поколений.

Вопрос сохранения руин храма в Крохино выходит за рамки обычного реставрационного проекта — это попытка удержать на плаву важные элементы прошлого, чтобы они не были забыты в условиях глобализации и изменений.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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