Бухта Тихая на Сахалине: путеводитель, как добраться, что посмотреть

Путеводитель по бухте Тихая на Сахалине: что посмотреть и как добраться

3:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бухта Тихая на Сахалине — это уединённый уголок, который привлекает путешественников своей уникальной природой и возможностями для активного отдыха. С живописными скалами, вулканическими мысами и ледопадами, она идеально подходит для любителей природы и экстрима. В статье мы расскажем, что стоит увидеть в этой удалённой бухте, как до неё добраться и чем можно заняться в этом удивительном месте.

Фото: youtravel.me

Как добраться до бухты

Тихой Бухта Тихая расположена на восточном побережье Сахалина и доступна через Южно-Сахалинск. Прямые рейсы из Москвы до Южно-Сахалинска занимают около 8,5 часов и стоят примерно 25 000 ₽ туда-обратно. Из Санкт-Петербурга необходимо сделать пересадку, что увеличивает стоимость и время в пути. Из Южно-Сахалинска до бухты можно доехать на пригородном поезде, автобусе или автомобиле. Поездка на поезде до станции Тихая занимает около двух часов и стоит 240 ₽. Автобусные маршруты из Южно-Сахалинска также проходят через остановку "Тихое", откуда предстоит ещё 4,5 км пешком. Летом автомобильная дорога позволяет легко добраться до моря, но зимой из-за снега может потребоваться оставлять машину у последнего карьера и продолжать путь пешком.

Природные достопримечательности

Хребет Жданко

Хребет Жданко представляет собой уникальное природное образование, образованное вулканической активностью. На его склонах растут редкие растения, такие как можжевельник Саржента и незабудочник сахалинский. Зимой водопады хребта замерзают, создавая удивительные ледяные формы.

Скала Сфинкс

Этот скальный останец на высоте 65 метров напоминает египетского сфинкса. В древности, возможно, здесь проводились жертвоприношения племён айнов.

Ворота Тории

Японские храмовые ворота Тории, установленные у поселка Взморье, являются символом перехода между мирами. Эти ворота сохранились с начала прошлого века и представляют собой интересный культурный и исторический объект.

Природный парк "Мыс Тихий"

Парк, созданный местными волонтёрами, охватывает хребет Жданко, мыс Тихий и мыс Красный. Здесь проложены тропы для пеших маршрутов, установлены указатели и площадки для отдыха. Парк сохраняет редкие растения и ландшафты, а также свидетельства древних айнов.

Чего ожидать от отдыха

Погода и сезонные особенности

Лучшее время для посещения бухты Тихой — лето, когда вода прогревается до +20°C, и можно наслаждаться пляжем, сёрфингом и трекингом. Зимой температура опускается до -24°C, но этот период привлекает любителей ледолазания, которые приезжают осматривать замёрзшие водопады.

Активности

В бухте Тихая можно заняться рыбалкой, сёрфингом и поиском янтаря. Местные пляжи предоставляют отличные условия для ловли рыбы и сёрфинга. Янтарь можно найти вдоль дороги от села Стародубского до бухты и на пирсе у Стародубского.

Бухта Тихая — это не просто место для отдыха, но и уникальная возможность для активного времяпрепровождения и знакомства с природной красотой Сахалина. Отправляясь туда, вы не только насладитесь захватывающими видами и активным отдыхом, но и сможете внести свой вклад в сохранение и развитие этого прекрасного уголка.

Уточнения

Сахали́н — остров у восточного побережья Азии. Вместе с Курильскими островами целиком входит в состав Сахалинской области. Крупнейший остров России. Омывается Охотским и Японским морями. От материковой Азии отделён Татарским проливом (в самой узкой части — проливе Невельского — имеет ширину 7,3 км и замерзает зимой); от японского острова Хоккайдо — проливом Лаперуза.



