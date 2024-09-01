Китай отменяет сдачу биометрии для россиян при получении визы

Китай продлевает срок освобождения от биометрии для россиян при получении визы

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Консульство Китая продлевает период, в течение которого граждане России могут оформлять визы без обязательной сдачи биометрии, до 31 декабря 2025 года, сообщает Туристер.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

По информации китайского визового центра, со 2 сентября 2024 года по 31 декабря 2025 года россияне, оформляющие однократные и двукратные краткосрочные визы (до 180 дней), будут освобождены от сдачи биометрии.

Однако для получения многократных и долгосрочных виз (на срок более 180 дней) биометрические данные по-прежнему потребуются.

Изменения в правилах сдачи биометрии были запланированы с 2019 года, но их внедрение откладывалось несколько раз из-за пандемии коронавируса.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.



Пандеми́я — высшая степень развития эпидемического процесса, исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за сравнительно короткое время поражает значительную часть населения многих стран, иногда на разных континентах.

