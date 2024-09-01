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Китай отменяет сдачу биометрии для россиян при получении визы

Китай продлевает срок освобождения от биометрии для россиян при получении визы
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Туризм

Консульство Китая продлевает период, в течение которого граждане России могут оформлять визы без обязательной сдачи биометрии, до 31 декабря 2025 года, сообщает Туристер.

Китай продлевает срок освобождения от биометрии для россиян при получении визы
Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

По информации китайского визового центра, со 2 сентября 2024 года по 31 декабря 2025 года россияне, оформляющие однократные и двукратные краткосрочные визы (до 180 дней), будут освобождены от сдачи биометрии.

Однако для получения многократных и долгосрочных виз (на срок более 180 дней) биометрические данные по-прежнему потребуются.

Изменения в правилах сдачи биометрии были запланированы с 2019 года, но их внедрение откладывалось несколько раз из-за пандемии коронавируса.

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Пандеми́я — высшая степень развития эпидемического процесса, исключительно сильная эпидемия, при которой заразная болезнь за сравнительно короткое время поражает значительную часть населения многих стран, иногда на разных континентах.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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