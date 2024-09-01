С 16 сентября правила ввоза домашних животных из России и Белоруссии в страны ЕС ужесточаются

Европа ужесточает правила ввоза домашних животных для России и Белоруссии

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 16 сентября в странах ЕС вступают в силу новые правила для ввоза домашних животных из России и Белоруссии, в том числе собак, кошек и хорьков, сообщает Туристер.

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Для ввоза, как коммерческого, так и некоммерческого, требуется тест на антитела к бешенству, проведенный в аккредитованной лаборатории, которые находятся только в Москве и Владимире.

Животное должно пройти серологическое исследование и получить соответствующий документ. Проба должна быть взята не ранее чем через 30 дней после вакцинации от бешенства и не позднее чем за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС.

Уточнения

Бе́шенство — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.



Лаборатория — оборудованное помещение, приспособленное для научных опытов и исследований: химических, физических, технических, механических, физиологических, психологических и других.

