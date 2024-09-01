Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как проверить состояние масла в автоматической коробке
Пирожное "Картошка" по советскому рецепту
Эксперты назвали самые популярные российские направления для летних путешествий
Очаровательные хвостики: породы собак, которых невозможно не полюбить
Дизайнеры рассказали, как правильно оформить детскую комнату для школьника
Подготовка клубники к зиме: важные подкормки в осенний период
Мужчина, который напал на дочь экс-супруги Аршавина, задержан
ASB GlassFloor представляет революционное динамическое покрытие для спортивных арен
Путеводитель по бухте Тихая на Сахалине: что посмотреть и как добраться

С 16 сентября правила ввоза домашних животных из России и Белоруссии в страны ЕС ужесточаются

Европа ужесточает правила ввоза домашних животных для России и Белоруссии
0:42
Туризм

С 16 сентября в странах ЕС вступают в силу новые правила для ввоза домашних животных из России и Белоруссии, в том числе собак, кошек и хорьков, сообщает Туристер.

Европа ужесточает правила ввоза домашних животных для России и Белоруссии
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для ввоза, как коммерческого, так и некоммерческого, требуется тест на антитела к бешенству, проведенный в аккредитованной лаборатории, которые находятся только в Москве и Владимире.

Животное должно пройти серологическое исследование и получить соответствующий документ. Проба должна быть взята не ранее чем через 30 дней после вакцинации от бешенства и не позднее чем за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда в ЕС.

Уточнения

Бе́шенство — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae.

Лаборатория — оборудованное помещение, приспособленное для научных опытов и исследований: химических, физических, технических, механических, физиологических, психологических и других. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Шикарная грузинская закуска из баклажанов, перца и помидоров: готовим аджапсандал

Аджапсандал — это ароматное и сытное блюдо, которое можно назвать овощным рагу.

Аджапсандал: аппетитная овощная закуска из сладкого перца, баклажанов и помидоров
Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Быстрое лечо за 30 минут: как приготовить закуску на зиму
Жареные баклажаны с луком на зиму: отличная закуска для любителей остренького
Китай отчаянно пытается контролировать этот металл
Киев перебросил под Покровск редкую наступательную бригаду "Кара-Даг" Дмитрий Плотников Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Диетическая и очень вкусная пицца с помидорами: простое тесто, сочные томаты и солёная брынза
Как приготовить мягкие и сочные котлеты без яиц: секреты опытных кулинаров
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Правила пляжного отдыха с ребенком: полезные советы родителям
Последние материалы
Европа ужесточает правила ввоза домашних животных для России и Белоруссии
Как проверить состояние масла в автоматической коробке
Пирожное "Картошка" по советскому рецепту
Эксперты назвали самые популярные российские направления для летних путешествий
Очаровательные хвостики: породы собак, которых невозможно не полюбить
Дизайнеры рассказали, как правильно оформить детскую комнату для школьника
Подготовка клубники к зиме: важные подкормки в осенний период
Мужчина, который напал на дочь экс-супруги Аршавина, задержан
ASB GlassFloor представляет революционное динамическое покрытие для спортивных арен
Путеводитель по бухте Тихая на Сахалине: что посмотреть и как добраться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.