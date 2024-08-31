В Турции обнаружили тело туристки из России, которая пропала 2 недели назад

Спасатели обнаружили тело российской туристки Натальи Сомовой, которая пропала 2 недели назад на Карийской тропе в Турции. Об этом пишет издание "Milliyet".
Изначально спасатели нашли мобильный телефон. Он лежал рядом с горной тропой по краю обрыва. Отряд начал искать пропавшую туристку в том районе. Впоследствии удалось обнаружить её тело. Береговая охрана доставила его на сушу. Сейчас идёт расследование по поводу случившегося. Точная причина смерти будет известна позднее.
Напомним, что Наталья Сомова прибыла в Мармарис из Москвы 11 августа. Через несколько дней, 17 числа, она вышла из отеля и отправилась на Карийскую тропу. Однако обратно туристка не вернулась.
Ма́рмарис — город-порт и курорт в Турции. Административный центр одноимённого района. Располагается на побережье Средиземного моря на юго-западе Турции, в провинции Мугла Эгейского региона.
Карийская тропа — протяжённый пешеходный маршрут на юго-западе Турции, около 800 км длиной на территории современных провинций Мугла и Айдын.
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