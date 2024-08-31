Исторический максимум: Сочи могут посетить 8 миллионов туристов к концу года

В Сочи рассчитывают преодолеть исторический максимум по числу туристов

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сочи могут посетить 8 миллионов человек к концу 2024 года. На курорте рассчитывают преодолеть исторический максимум по количеству путешественников. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своём Telegram-канале.

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По его словам, Сочи посетили 3,2 миллиона туристов летом, а с начала года — 5,7 миллиона.

"Приехало очень много семей с детьми, и это главный показатель доверия нашему курорту", — отметил Андрей Прошунин.

Он добавил, что почти все туристические объекты демонстрируют рост посещения. Также глава города выразил благодарность работникам индустрии гостеприимства, а также путешественникам, которые побывали в Сочи.

Ранее Pravda.Ru писала, что власти Сочи планируют создать новые туристические маршруты.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Сочи — крупнейший курортный город России и важный транспортный узел, а также крупный экономический и культурный центр черноморского побережья России.

