В российских школах появятся аграрные и туристические классы

В школах Ставропольского края хотят запустить классы туризма в 2025 году. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на министра образования региона Марию Смагину.
По её словам, школьники должны узнавать об особенностях Ставропольского края.
"Сейчас есть задача создания классов туризма, чтобы дети узнавали, в каком удивительном регионе мы живём, насколько они здесь нужны в этой отрасли. Это многовекторная работа, которая требует высокой квалификации педагога, заинтересованности ребёнка и умения слышать от родителя", — объяснила Мария Смагина.
При этом министр образования региона добавила, что с 1 сентября 2024 года в 9 муниципальных округах и городах Ставропольского края появятся агроклассы. В каждом из них будут учиться до 25 человек.
"Наша задача — организовать работу вместе со Ставропольским государственным аграрным университетом, который был инициатором данного проекта. Они разработали программу, занимаются переобучением и повышением квалификации педагогов, которые будут работать с детьми", — сообщила она.
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Ставропо́льский край (неофициально Ставропо́лье) — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.
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