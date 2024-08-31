В российских школах появятся аграрные и туристические классы

В школах Ставропольского края появятся классы туризма

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

В школах Ставропольского края хотят запустить классы туризма в 2025 году. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на министра образования региона Марию Смагину.

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По её словам, школьники должны узнавать об особенностях Ставропольского края.

"Сейчас есть задача создания классов туризма, чтобы дети узнавали, в каком удивительном регионе мы живём, насколько они здесь нужны в этой отрасли. Это многовекторная работа, которая требует высокой квалификации педагога, заинтересованности ребёнка и умения слышать от родителя", — объяснила Мария Смагина.

При этом министр образования региона добавила, что с 1 сентября 2024 года в 9 муниципальных округах и городах Ставропольского края появятся агроклассы. В каждом из них будут учиться до 25 человек.

"Наша задача — организовать работу вместе со Ставропольским государственным аграрным университетом, который был инициатором данного проекта. Они разработали программу, занимаются переобучением и повышением квалификации педагогов, которые будут работать с детьми", — сообщила она.

Ранее Pravda.Ru писала, что учащиеся 5-9 классов Калининградской области смогут бесплатно отправиться в путешествие.

Уточнения

Ставропо́льский край (неофициально Ставропо́лье) — субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, является частью Северо-Кавказского экономического района.

