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Романтическое путешествие: россияне стали чаще отдыхать в глэмпингах

Российские туристы стали чаще останавливаться в глэмпингах
1:08
Туризм

Жители России стали чаще останавливаться в глэмпингах. С мая по середину августа соответствующий вид размещения выбирали в 2,9 раза чаще, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сервис "Яндекс Путешествия".

Российские туристы стали чаще останавливаться в глэмпингах
Фото: commons.wikimedia.org by Rezenkov-novookatovo, CC BY-SA 4.0

Чаще всего в глэмпингах останавливаются жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Краснодара. Отмечается, что путешественники воспринимают этот вид размещения в качестве романтического. 

"В 78% бронирований на сервисе среди гостей нет детей. При этом в такие путешествия легко взять с собой питомцев — их принимают в большинстве мест (70%)", — уточнили в "Яндекс Путешествиях".

Известно, что наиболее бюджетные глэмпинги представлены в Мордовии (около 4,6 тысячи рублей за ночь), а самые дорогие — в Мурманской области (примерно 35 тысяч рублей). 

Ранее Pravda.Ru писала, что туристка осталась недовольна глэмпингом в Ленинградской области.

Уточнения

Глэ́мпинг — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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