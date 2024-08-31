Романтическое путешествие: россияне стали чаще отдыхать в глэмпингах

Жители России стали чаще останавливаться в глэмпингах. С мая по середину августа соответствующий вид размещения выбирали в 2,9 раза чаще, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сервис "Яндекс Путешествия".
Чаще всего в глэмпингах останавливаются жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Краснодара. Отмечается, что путешественники воспринимают этот вид размещения в качестве романтического.
"В 78% бронирований на сервисе среди гостей нет детей. При этом в такие путешествия легко взять с собой питомцев — их принимают в большинстве мест (70%)", — уточнили в "Яндекс Путешествиях".
Известно, что наиболее бюджетные глэмпинги представлены в Мордовии (около 4,6 тысячи рублей за ночь), а самые дорогие — в Мурманской области (примерно 35 тысяч рублей).
Ранее Pravda.Ru писала, что туристка осталась недовольна глэмпингом в Ленинградской области.
Глэ́мпинг — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.
Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".