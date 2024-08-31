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Таиланд остался без 57,1 тысячи туристов из-за наводнений

Таиланд лишился 14,5 миллиона долларов из-за наводнений
Туризм

Туристическая сфера Таиланда пострадала от наводнений. Исполняющий обязанности министра туризма и спорта Серимсак Пхонгпханит заявил, что ущерб составил 491 миллионов батов (около 14,5 миллиона долларов), пишет агентство ТАСС.

Таиланд лишился 14,5 миллиона долларов из-за наводнений
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

По словам Серимсака Пхонгпханита, наводнения прошли в северных провинциях Чианграй, Пхаяу, Нан, Пхрэ, Сукхотхаи, а также Уттарадит. В результате в регион не приехали около 57,1 тысячи путешественников. Кроме того, из-за стихийного бедствия пришлось закрыть некоторые туристические объекты.

Напомним, что Таиланд с начала года посетили более 23-х миллионов иностранцев. Из них 1,1 миллиона являются жителями России.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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