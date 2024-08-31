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Обязательная биометрия затронет иностранцев, въезжающих в Россию

В России вводят обязательную сдачу биометрии для иностранцев
1:16
Туризм

С 1 декабря в России введут обязательную сдачу биометрических данных (фото лица и отпечатков пальцев) для всех иностранцев при въезде в страну, сообщает Tourdom.

В России вводят обязательную сдачу биометрии для иностранцев
Фото: .dvidshub.net by U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Nicholas Guevara/U.S. Central Command Public Affairs

Исключением станут только граждане Белоруссии, дети до 6 лет и дипломаты.

Граждане, которые могут въезжать в Россию без визы, должны будут предоставить биометрию заранее, не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

На первом этапе эксперимент проведут в нескольких московских аэропортах и в одном пункте пропуска на границе с Казахстаном.

С 30 июня 2025 года к эксперименту присоединятся все пограничные пункты России.

Если эксперимент признают успешным, сдача биометрии станет обязательной для всех въезжающих в Россию иностранцев.

Эксперты предполагают, что это нововведение направлено на ужесточение миграционной политики и коснется в первую очередь граждан из стран Средней Азии, а также туристов из дружественных стран.

Введение обязательной биометрии для иностранцев станет еще одним фактором, который может затруднить въезд в Россию и повлиять на туристический поток.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.
 

Биоме́трия (биометрическое распознавание) — автоматическое распознавание индивидов, основанное на их поведенческих и биологических характеристиках. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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