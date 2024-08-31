Россиянам рассказали, когда на черноморском побережье закончится бархатный сезон

На черноморском побережье ожидается длительный бархатный сезон — эксперт

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что бархатный сезон на черноморском побережье будет длиться минимум до середины октября. Об этом пишет агентство Интерфакс.

Фото: pixabay.com by borges, PDM

По словам эксперта, обычно бархатный сезон на черноморском направлении заканчивается раньше. Он добавил, что температура воды в море будет выше 22-х градусов Цельсия.

"Продолжительность бархатного сезона в этом году прогнозируется заметно дольше обычного, минимум до середины октября. Температура воды будет выше 22-х градусов. И связано это с тем, что летом над акваторией Чёрного моря преобладал антициклон и поверхность моря прогрелась сильно", — сообщил Роман Вильфанд.

Ранее Pravda.Ru писала, где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон.

Уточнения

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата. Во время бархатного сезона не так жарко, как, например, летом в июле, но ещё довольно тепло, в том числе ночью. В более северных широтах, где господствует умеренный климат, аналогом бархатного сезона является бабье лето.

