Украли деньги на развитие экотуризма: в Подмосковье задержали бизнесменов

В Подмосковье задержали бизнесменов, которые украли деньги на развитие экотуризма

В России задержали 3-х предпринимателей, которые украли более 157 миллионов рублей. Ранее деньги выделили на развитие экологического туризма в Московской области. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГСУ СК.

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По данным следствия, осенью прошлого года бизнесмен заключил соглашение с Министерством туризма Подмосковья. Согласно ему, он мог претендовать на субсидию в размере 157,8 миллиона рублей. Деньги должны были пойти на строительство 101 модуля некапитального средства размещения в Орехово-Зуевском городском округе.

Однако предприниматель не желал исполнять условия соглашения. Сообщается, что он составил заведомо ложные договоры подряда с 2-мя коммерсантами, которые были осведомлены о преступных планах. В результате деньги похитили. Всем фигурантам дела уже предъявили обвинение.

Ранее Pravda.Ru писала, что путешественница перевела 13 тысяч рублей мошеннику за несуществующий автобусный тур.

Уточнения

Экологический туризм — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий.

