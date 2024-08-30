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Спрос на отдых на Мальдивах становится круглогодичным

Российские туристы стали чаще отдыхать на Мальдивах — эксперт
1:31
Туризм

Отдых на Мальдивах становится популярнее у туристов из России. Путешественники приобретают путёвки как в высокий сезон с ноября по апрель, так и летом. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на генерального директора PAC Group Илью Иткина.

Российские туристы стали чаще отдыхать на Мальдивах — эксперт
Фото: freepik.com by mrsiraphol, PDM

По словам эксперта, за 8 месяцев объём продаж туров в страну вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"Сейчас активно растут продажи туров на Мальдивы, за 8 месяцев объём продаж вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причём основной прирост пришёлся на период с апреля по август", — сообщил Илья Иткин.

Директор PAC Group уточнил, что Мальдивы стали отличной альтернативой другим направлениям по круглогодичному пляжному отдыху.

"Такой тренд мы наблюдаем по летнему сезону: российские туристы стали чаще ездить на архипелаг в сравнении с прошлым летом. Это связано с наличием прямых рейсов, невысоких цен и качественного отдыха. Также существенно выросли цены на путешествия в другие страны", — отметил специалист.

Он добавил, что чаще всего на Мальдивах отдыхают жители Москвы, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, а также Казани, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Ранее Pravda.Ru писала, что Мальдивы являются идеальным местом для отпуска интровертов.

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана. Крупнейшее в мире "коралловое" государство и наименьшее по площади государство Азии.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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