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Пассажиры поддержали ужесточение наказания для авиадебоширов — исследование

Исследование: 45% пассажиров поддерживают ужесточение наказания для авиадебоширов
0:54
Туризм

Telegram-канал "Крыша ТурДома" провёл опрос насчёт ужесточения наказания за дебош на борту самолёта. Выяснилось, что большинство респондентов (45%) согласны с предложением сразу возбуждать уголовные дела.

Исследование: 45% пассажиров поддерживают ужесточение наказания для авиадебоширов
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

В исследовании приняли участие более 2-х тысяч человек. Из них 26% убеждены, что чёрного списка для буйных пассажиров будет достаточно. При этом 23% опрошенных заявили, что возбуждать уголовные дела следует только при повторном нарушении, а 3% пользователей не согласны с ужесточением наказания. По их мнению, это ничего не изменит.

Напомним, что в России за дебош на борту самолёта грозит как административная, так и уголовная ответственность. Максимальный срок, который может получить буйный пассажир — 8 лет лишения свободы.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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