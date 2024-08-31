Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли носить собаку в слинге: эксперт Голубев рассказал, как делать это безопасно для питомца
Не одним туризмом: эксперты МЭФ рассказали, как улучшить жизнь людей в Горном Алтае
Впервые в России проведена транскатетерная установка протеза клапана лёгочной артерии
Чем "склеить" котлетный фарш, не добавляя в него яйца
Как ежедневный уход может навредить коже и волосам: советы косметолога
Как приготовить жюльен с курицей и грибами на сковороде
Ипотека с опцией снижения ставки выгодна только при замедлении инфляции
Со свежевыжатыми соками следует быть осторожными — врач
Северо-западный силовой альянс уверен, что истинные болельщики поддержат фестиваль

В аэропорту Пхукета сотрудники иммиграционной службы начали обучение русскому языку для работы с туристами

Персонал иммиграционной службы аэропорта Пхукета освоит русский язык
0:50
Туризм

На Пхукете, в подразделении Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда, расположенном в аэропорту, начались курсы русского языка для сотрудников.

Персонал иммиграционной службы аэропорта Пхукета освоит русский язык
Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

Эта инициатива была предпринята для улучшения взаимодействия с гражданами России, прибывающими на остров. Об этом сообщило Генеральное консульство России на Пхукете через свой Telegram-канал.

На первых занятиях присутствуют 35 человек, которые планируют активно изучать русский язык, чтобы повысить качество обслуживания и оперативность работы с российскими туристами. Такой шаг является частью усилий по обеспечению более комфортного и эффективного обслуживания российских гостей, что особенно актуально, учитывая значительное количество российских туристов, посещающих Пхукет ежегодно.

Уточнения

Пхуке́т — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд. С ним (по часовой стрелке, начиная с севера) соседствуют провинции Пхангнга и Краби́. Поскольку Пхукет — это ещё и одноимённый остров, он имеет с ним сухопутную границу.

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.

Туризм в Таиланде является одной из значимых отраслей экономики страны. Доходы от туризма составляют значительную долю ВВП Таиланда (в 2007 году — 6,9 %).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах

Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".

Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ
Нужно развести всего пару колпачков: как победить паутинного клеща без химии
Эффективная обработка теплицы от паутинного клеща
Реальный способ сбросить 5 кг за 7 дней: без изнурительных диет
Baijiahao: Россия нашли применение индийским рупиям
Малый театр открыл 269-й сезон сбором труппы Анжела Якубовская Альянс НАТО поддерживает действия ВСУ в Курской области Дмитрий Плотников Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова
Замена АКБ: советы по сохранению настроек в современных автомобилях
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Последние материалы
Ипотека с опцией снижения ставки выгодна только при замедлении инфляции
Со свежевыжатыми соками следует быть осторожными — врач
Как приготовить лечо за 30 минут: пошаговый рецепт
Северо-западный силовой альянс уверен, что истинные болельщики поддержат фестиваль
Какие бренды лидируют на китайском автомобильном рынке
В России вводят обязательную сдачу биометрии для иностранцев
Главные ошибки при приготовлении "Оливье" и как их избежать
Музей космонавтики обнародовал расписание пролётов МКС над Москвой
Правда о фиксации нарушений: мифы и реальность о дорожных камерах
Кошки с высоким IQ: топ-3 самых умных пород
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.