В аэропорту Пхукета сотрудники иммиграционной службы начали обучение русскому языку для работы с туристами

Персонал иммиграционной службы аэропорта Пхукета освоит русский язык

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Пхукете, в подразделении Иммиграционного бюро Королевской полиции Таиланда, расположенном в аэропорту, начались курсы русского языка для сотрудников.

Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

Эта инициатива была предпринята для улучшения взаимодействия с гражданами России, прибывающими на остров. Об этом сообщило Генеральное консульство России на Пхукете через свой Telegram-канал.

На первых занятиях присутствуют 35 человек, которые планируют активно изучать русский язык, чтобы повысить качество обслуживания и оперативность работы с российскими туристами. Такой шаг является частью усилий по обеспечению более комфортного и эффективного обслуживания российских гостей, что особенно актуально, учитывая значительное количество российских туристов, посещающих Пхукет ежегодно.

Уточнения

Пхуке́т — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд. С ним (по часовой стрелке, начиная с севера) соседствуют провинции Пхангнга и Краби́. Поскольку Пхукет — это ещё и одноимённый остров, он имеет с ним сухопутную границу.



Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.



Туризм в Таиланде является одной из значимых отраслей экономики страны. Доходы от туризма составляют значительную долю ВВП Таиланда (в 2007 году — 6,9 %).

