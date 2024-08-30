Таиланд и Египет стали лидерами зимних бронирований среди россиян: спрос вырос в несколько раз

Россияне массово бронируют зимние туры: Таиланд и Египет на пике спроса

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

В этом году россияне значительно чаще бронируют зарубежные туры на зимний сезон. Наиболее популярными направлениями стали Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет и Шри-Ланка. Спрос на эти направления заметно вырос, особенно по сравнению с прошлым годом.

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По данным туроператора Fun&Sun, количество зарубежных бронирований увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Турция остается лидером по раннему бронированию, показав троекратный рост. ОАЭ также привлекли в два раза больше туристов, чем ранее, а Таиланд оказался еще более популярным, с увеличением спроса в четыре раза. Интерес к Египту поднялся более чем в пять раз, что свидетельствует о возросшей привлекательности этого направления. Выросли бронирования и на другие курорты, такие как Мальдивы, Малайзия, Танзания, Оман и Маврикий.

Компания "Русский Экспресс" также отметила значительное увеличение интереса к зарубежным поездкам, которое утроилось относительно 2023 года. В пятерку самых популярных направлений вошли Таиланд (41,5%), ОАЭ (23,3%), Мальдивы (7%), Вьетнам (3,8%) и Индия (2,5%). При этом большинство туристов выбирают отдых в отелях высокого класса: 45% предпочитают 5-звездочные, 32% — 4-звездочные и 18,4% — 3-звездочные отели. Средний срок, на который туристы бронируют свои поездки, составляет пять месяцев, а средняя продолжительность отдыха — 9-10 ночей.

Всего за первую половину 2024 года россияне совершили около 5 миллионов зарубежных поездок, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Этот рост подтверждает возросший интерес к международному туризму среди россиян.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.



Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).



Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.



Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

