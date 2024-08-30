Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Женский деловой альянс БРИКС раскрывает лидеров по заявкам на конкурс стартапов
Врач-дерматолог: причины неэффективности микроигольчатого RF-лифтинга
Новый метод лечения рака поджелудочной железы показал многообещающие результаты на мышах
Куда девать кабачки: в Екатеринбургском зоопарке началась акция по приёму лишних овощей от садоводов
Остеопатия как способ лечения последствий асимметрии лица
Жительница России рассказала о стоимости жизни на Бали после переезда
С 1 сентября вводят новые расчёты оплаты сверхурочных часов
Как выбрать автомобиль, чтобы каско обошлось дешевле
Чтобы быть здоровым, нужно тренироваться 3-5 раз в неделю

Таиланд и Египет стали лидерами зимних бронирований среди россиян: спрос вырос в несколько раз

Россияне массово бронируют зимние туры: Таиланд и Египет на пике спроса
2:07
Туризм

В этом году россияне значительно чаще бронируют зарубежные туры на зимний сезон. Наиболее популярными направлениями стали Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет и Шри-Ланка. Спрос на эти направления заметно вырос, особенно по сравнению с прошлым годом.

Россияне массово бронируют зимние туры: Таиланд и Египет на пике спроса
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным туроператора Fun&Sun, количество зарубежных бронирований увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Турция остается лидером по раннему бронированию, показав троекратный рост. ОАЭ также привлекли в два раза больше туристов, чем ранее, а Таиланд оказался еще более популярным, с увеличением спроса в четыре раза. Интерес к Египту поднялся более чем в пять раз, что свидетельствует о возросшей привлекательности этого направления. Выросли бронирования и на другие курорты, такие как Мальдивы, Малайзия, Танзания, Оман и Маврикий.

Компания "Русский Экспресс" также отметила значительное увеличение интереса к зарубежным поездкам, которое утроилось относительно 2023 года. В пятерку самых популярных направлений вошли Таиланд (41,5%), ОАЭ (23,3%), Мальдивы (7%), Вьетнам (3,8%) и Индия (2,5%). При этом большинство туристов выбирают отдых в отелях высокого класса: 45% предпочитают 5-звездочные, 32% — 4-звездочные и 18,4% — 3-звездочные отели. Средний срок, на который туристы бронируют свои поездки, составляет пять месяцев, а средняя продолжительность отдыха — 9-10 ночей.

Всего за первую половину 2024 года россияне совершили около 5 миллионов зарубежных поездок, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Этот рост подтверждает возросший интерес к международному туризму среди россиян.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м.

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: кто же уничтожил истребитель F-16, из-за быстрого наступления блогеры не успевают рисовать стрелки на картах

Зеленский потребовал от Сырского ограниченным ударом стабилизировать фронт, но продолжить операцию вглубь Курской области, "чтобы РФ не реализовала гамбит".

Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ
Как похудеть на 5 кг всего за неделю
Реальный способ сбросить 5 кг за 7 дней: без изнурительных диет
Мифы и реальность турбодвигателей: разбираем главные заблуждения
Замена АКБ: советы по сохранению настроек в современных автомобилях
Самый эффективный российский танк Т-90М стал ещё более защищённым Дмитрий Плотников Боррель разругался с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе Любовь Степушова AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин
Вариатор на грани: как избежать дорогостоящего ремонта
Baijiahao: Россия нашли применение индийским рупиям
Товарищ Ким спешит на помощь: Северная Корея отправила в Россию 13 тысяч контейнеров ракет
Товарищ Ким спешит на помощь: Северная Корея отправила в Россию 13 тысяч контейнеров ракет
Последние материалы
Врач-дерматолог: причины неэффективности микроигольчатого RF-лифтинга
Новый метод лечения рака поджелудочной железы показал многообещающие результаты на мышах
Куда девать кабачки: в Екатеринбургском зоопарке началась акция по приёму лишних овощей от садоводов
Остеопатия как способ лечения последствий асимметрии лица
Жительница России рассказала о стоимости жизни на Бали после переезда
С 1 сентября вводят новые расчёты оплаты сверхурочных часов
Как выбрать автомобиль, чтобы каско обошлось дешевле
Чтобы быть здоровым, нужно тренироваться 3-5 раз в неделю
Врач Жовтан: в бассейне существует риск заражения аденовирусной инфекцией
В России предложили альтернативу ипотеке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.