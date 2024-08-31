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В Малайзии отмечен значительный рост числа российских туристов в 2024 году

АТОР: число россиян в Малайзии выросло в полтора раза
1:24
Туризм

В начале лета 2024 года количество российских туристов в Малайзии выросло на 50,5 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

АТОР: число россиян в Малайзии выросло в полтора раза
Фото: flickr.com by Chris, CC BY 3.0

По данным организации, в июне 2024 года Малайзию посетили 6,7 тысячи россиян, что значительно больше по сравнению с 4,4 тысячи туристов в июне 2023 года.

Несмотря на отсутствие точных данных за июль и август, представители туроператоров отмечают, что тенденция роста продолжается, и итоговые показатели за лето, вероятно, превысят прошлогодние.

Эксперты также прогнозируют, что общий поток российских туристов в Малайзию по итогам 2024 года превзойдет результаты 2023 года.

По мнению директора представительства Tourism Malaysia в Москве Зулкифли бин Мохамеда, увеличению интереса со стороны российских туристов способствовало активное продвижение Малайзии на российском рынке.

Усиленная рекламная кампания и специальные предложения сделали эту страну более привлекательной для путешественников, что и привело к заметному росту числа поездок.

Уточнения

Мала́йзия (малайск. Malaysia [məlejsiə]) — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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