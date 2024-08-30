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Россиянка сравнила жизнь в России и на Бали после пяти лет за границей: где лучше условия?

Жительница России рассказала о стоимости жизни на Бали после переезда
2:03
Туризм

После пяти лет, проведённых на индонезийском острове Бали, россиянка Светлана вернулась на родину и поделилась своими наблюдениями и впечатлениями. В интервью порталу "Тинькофф Журнал" она рассказала о жизни на острове и провела сравнительный анализ уровня жизни в России и Индонезии.

Жительница России рассказала о стоимости жизни на Бали после переезда
Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), CC BY 2.0

Светлана отметила, что, если сопоставить доходы и расходы, уровень жизни в России оказывается выше. По её словам, зарплаты на Бали примерно сопоставимы с теми, что получают жители Сибири. Например, учитель или кассир на острове зарабатывает около 3,5 миллиона индонезийских рупий в месяц, что эквивалентно примерно 20,7 тысячи рублей, в то время как в Джакарте, столице страны, на тех же должностях зарплаты составляют около 4,5 миллиона рупий, примерно 26,7 тысячи рублей.

Однако, несмотря на схожесть зарплат, Светлана подчеркнула, что россияне вынуждены тратить значительные суммы на сезонную одежду и обувь. В то же время индонезийцы сталкиваются с гораздо большими расходами на социальные нужды, такие как образование и здравоохранение. В России же многие социальные услуги предоставляются бесплатно или за символическую плату.

Особое внимание Светлана уделила вопросу образования. В Индонезии почти нет бесплатных школ и детских садов. Например, садик, куда ходит её сын, обходится в 5,3 миллиона индонезийских рупий в месяц, что превышает среднюю зарплату в стране. Школы также требуют значительных вложений, начиная от вступительных взносов и заканчивая ежемесячными платежами. Средняя стоимость обучения в приличной школе составляет около 95 миллионов рупий в год, что эквивалентно примерно 563 тысячам рублей.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. 

Индоне́зия — государство в Юго-Восточной Азии. Население, по официальным итогам переписи 2020 года, составляет 270 203 917 человек, территория — 1 904 569 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной региона.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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