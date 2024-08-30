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Осенний отдых москвичей: большинство выбирает дом и путешествия по России, лишь 6% едут за границу

Осенний отпуск: где москвичи предпочитают отдыхать?
1:10
Туризм

Этой осенью 40% работающих москвичей планируют взять отпуск. Из них 15% проведут его дома, 12% намерены отправиться в путешествие по России, 10% планируют отдых на даче, а 6% выберут зарубежные поездки. Остальные 49% москвичей не планируют осенний отпуск. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, ссылаясь на проведённое исследование.

Осенний отпуск: где москвичи предпочитают отдыхать?
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Среди популярных направлений внутри страны москвичи отметили курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. В тройку зарубежных лидеров вошли Турция, Египет и Таиланд.

Женщины чаще выбирают отдых дома или поездки по России, тогда как мужчины склонны путешествовать за границу. Осенью мужчины чаще отдыхают за границей, что, вероятно, связано с началом учебного года у детей.

Примечательно, что среди тех, кто планирует осенний отпуск за границей, большинство зарабатывают от 100 тыс. рублей в месяц. Однако, даже среди этой категории, 24% предпочитают проводить отпуск дома.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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