Осенний отдых москвичей: большинство выбирает дом и путешествия по России, лишь 6% едут за границу

Осенний отпуск: где москвичи предпочитают отдыхать?

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Этой осенью 40% работающих москвичей планируют взять отпуск. Из них 15% проведут его дома, 12% намерены отправиться в путешествие по России, 10% планируют отдых на даче, а 6% выберут зарубежные поездки. Остальные 49% москвичей не планируют осенний отпуск. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob, ссылаясь на проведённое исследование.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Среди популярных направлений внутри страны москвичи отметили курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. В тройку зарубежных лидеров вошли Турция, Египет и Таиланд.

Женщины чаще выбирают отдых дома или поездки по России, тогда как мужчины склонны путешествовать за границу. Осенью мужчины чаще отдыхают за границей, что, вероятно, связано с началом учебного года у детей.

Примечательно, что среди тех, кто планирует осенний отпуск за границей, большинство зарабатывают от 100 тыс. рублей в месяц. Однако, даже среди этой категории, 24% предпочитают проводить отпуск дома.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

