Эксперт рассказал о снижении популярности системы "всё включено" в новых турецких отелях

Турецкие отели переходят на новые форматы обслуживания без системы "всё включено"

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкие отельеры отмечают снижение популярности системы "всё включено" в недавно открывающихся гостиницах. Об этом сообщил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин в интервью РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nikiforov, CC BY 3.0

Эрчин пояснил, что традиционная система "всё включено" продолжит действовать в уже существующих отелях, однако новые гостиницы, которые только начинают свою работу, будут предлагать другие формы обслуживания. В частности, отдыхающим предложат возможность выбирать необходимые опции индивидуально, например, систему "всё включено" без алкоголя или с другими ограничениями.

Уточнения

«Всё включено́» (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.



Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км².



