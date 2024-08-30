Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Atmospheric Research: загрязнение воздуха усиливает летние грозы
В Николаеве уничтожен бункер польской ЧВК, занимавшейся установкой РЭБ в Курской области
Маска для лица своими руками от чёрных точек и жирности
Готовим вкуснейший десерт из заварного крема, винограда и печенья
Банки отказывают в ипотеке из-за риска снижения цен, объяснил риелтор Апрелев
Исследование: 45% пассажиров поддерживают ужесточение наказания для авиадебоширов
Новосибирские врачи спасли пенсионера, у которого разорвалась аорта
Из-за воды в Сене триатлонисты выступят на Паралимпиаде в один день
Плюсы и минусы линолеума: мнение дизайнеров

Разочарование на Кубе: туристка из России рассказала о некачественной еде и высоких ценах в отелях и кафе

Как отпуск на Кубе превратился в гастрономический кошмар для россиянки
2:31
Туризм

Отпуск на Кубе, который обещал стать воплощением мечты благодаря отдыху в пятизвёздочном отеле с системой All Inclusive, превратился в настоящее разочарование для российской туристки.

Как отпуск на Кубе превратился в гастрономический кошмар для россиянки
Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

Вместо ожидаемого гастрономического удовольствия её ждал шокирующий опыт: блюда, подаваемые в отеле, напоминали скорее корм, чем еду. Весь набор неприятных сюрпризов включал кислый омлет из порошка и неожиданную встречу с тараканом в стакане.

Как сообщила путешественница в своём канале "Путешествия с фотокамерой" на портале "Дзен", её долгожданный отдых на экзотической Кубе оказался далёким от идеала. В отеле царил хаос на шведском столе: кислые макароны, незрелые арбузы и переросшие огурцы. Яйца подавались всего пару раз за 16 дней, и за ними стояли длинные очереди. Основной рацион состоял из переваренных макарон с соусами и холодного риса.

"Омлет был таким кислым и порошковым, что его невозможно было есть, вызывал лишь отвращение", — поделилась она. И это в отеле, где номер стоит около 200 долларов в сутки, не считая стоимости перелёта.

Ожидания от ресторанов ala carte в отеле также не оправдались.

"Можно было бы подумать, что там хотя бы будет нормальная еда, но нет. Там подавали то же самое, что и на шведском столе, только с попыткой сделать это более презентабельным. И, конечно, с тараканом в стакане", — с горечью отметила туристка.

Цены в туристических кафе на Кубе тоже удивили. Гиды часто водят туристов в заведения, где еду продают по завышенным ценам, и настоящую кубинскую кухню можно найти лишь случайно. Вот некоторые из цен: цыпленок на гриле — 20 долларов, стейк из свинины — 22 доллара, креветки на гриле — 20 долларов. В кафе местных почти нет, только туристы.

"Зато еда там действительно вкусная. После ужасной еды в отеле — просто огонь! Но за обед на четверых мы заплатили 117 долларов, хотя съели совсем немного", — добавила путешественница.

Так что за качественную еду на Кубе придётся платить и немало. Совет экономным путешественникам — привезти с собой продукты, такие как каши, тушёнка и сыр. Это, по мнению автора, единственный способ избежать полного разочарования от местной "кухни".

Уточнения

Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек

Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.

Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу
Планы России на доллар беспокоят США
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Украина обвинит лётчика в гибели F-16, потому что так надо Западу Любовь Степушова Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин
Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы
Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно
Самые преданные породы собак: топ-3
Самые преданные породы собак: топ-3
Последние материалы
Исследование: 45% пассажиров поддерживают ужесточение наказания для авиадебоширов
Из-за воды в Сене триатлонисты выступят на Паралимпиаде в один день
Новосибирские врачи спасли пенсионера, у которого разорвалась аорта
Плюсы и минусы линолеума: мнение дизайнеров
Украина готова пропускать в Европу газ из Средней Азии, поступающий через Россию
В Одинцово подростки-мигранты толпой забили 16-летнего парня
В ЮАР рассказали о нестандартных действиях БРИКС в финансовой сфере
Новые проверки на дорогах: как инспекторы выявляют неисправности
Курортные романы полезны для здоровья
Различия между собачьим и кошачьим кормом: важная информация для владельцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.