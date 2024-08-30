Разочарование на Кубе: туристка из России рассказала о некачественной еде и высоких ценах в отелях и кафе

Как отпуск на Кубе превратился в гастрономический кошмар для россиянки

2:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отпуск на Кубе, который обещал стать воплощением мечты благодаря отдыху в пятизвёздочном отеле с системой All Inclusive, превратился в настоящее разочарование для российской туристки.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, CC BY-SA 2.0

Вместо ожидаемого гастрономического удовольствия её ждал шокирующий опыт: блюда, подаваемые в отеле, напоминали скорее корм, чем еду. Весь набор неприятных сюрпризов включал кислый омлет из порошка и неожиданную встречу с тараканом в стакане.

Как сообщила путешественница в своём канале "Путешествия с фотокамерой" на портале "Дзен", её долгожданный отдых на экзотической Кубе оказался далёким от идеала. В отеле царил хаос на шведском столе: кислые макароны, незрелые арбузы и переросшие огурцы. Яйца подавались всего пару раз за 16 дней, и за ними стояли длинные очереди. Основной рацион состоял из переваренных макарон с соусами и холодного риса.

"Омлет был таким кислым и порошковым, что его невозможно было есть, вызывал лишь отвращение", — поделилась она. И это в отеле, где номер стоит около 200 долларов в сутки, не считая стоимости перелёта.

Ожидания от ресторанов ala carte в отеле также не оправдались.

"Можно было бы подумать, что там хотя бы будет нормальная еда, но нет. Там подавали то же самое, что и на шведском столе, только с попыткой сделать это более презентабельным. И, конечно, с тараканом в стакане", — с горечью отметила туристка.

Цены в туристических кафе на Кубе тоже удивили. Гиды часто водят туристов в заведения, где еду продают по завышенным ценам, и настоящую кубинскую кухню можно найти лишь случайно. Вот некоторые из цен: цыпленок на гриле — 20 долларов, стейк из свинины — 22 доллара, креветки на гриле — 20 долларов. В кафе местных почти нет, только туристы.

"Зато еда там действительно вкусная. После ужасной еды в отеле — просто огонь! Но за обед на четверых мы заплатили 117 долларов, хотя съели совсем немного", — добавила путешественница.

Так что за качественную еду на Кубе придётся платить и немало. Совет экономным путешественникам — привезти с собой продукты, такие как каши, тушёнка и сыр. Это, по мнению автора, единственный способ избежать полного разочарования от местной "кухни".

Уточнения

Ку́ба (исп. Cuba [ˈkuβa]), официальное название — Респу́блика Ку́ба (исп. República de Cuba [reˈpuβlika ðe ˈkuβa]) — островное государство в Латинской Америке, в Карибском бассейне.



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

