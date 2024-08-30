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Роскошный круизный лайнер Odyssey застрял на три месяца в Белфасте из-за поломки рулевой системы

Туристы отдали крупные суммы за круиз, но вместо этого получили неисправное судно
1:10
Туризм

Пассажиры элитного круизного лайнера, предназначенного для кругосветного путешествия длительностью три года, оказались в крайне неприятной ситуации после того, как их корабль сломался ещё до начала рейса. Об этом сообщает Daily Mail.

Туристы отдали крупные суммы за круиз, но вместо этого получили неисправное судно
Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Bleister, PDM

Судно Odyssey, принадлежащее компании Villa Vie Residences, должно было отправиться в круиз из Белфаста, Ирландия, 30 мая. Однако из-за серьёзных технических неполадок, связанных с рулевым управлением и коробкой передач, лайнер остался на месте на долгих три месяца.

Пассажиры, съехавшиеся ради этого уникального путешествия со всех уголков мира, вынуждены терпеть вынужденную задержку. Днём им разрешено находиться на борту, однако ночевать они должны в отелях, которые компания забронировала для них.

Некоторые из путешественников заплатили за возможность отправиться в этот круиз до 680 тысяч фунтов стерлингов (около 82,1 миллиона рублей), но вместо романтики морского путешествия они получили затянувшееся ожидание на стоянке.

Уточнения

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие. В настоящее время понятие расширилось, туристические фирмы стали предлагать, помимо морских круизов, речные круизы и круизы на поездах, для них используются и паромы регулярного сообщения, которые, помимо пассажиров, перевозят грузы и автомобили.

Бе́лфаст (ирл. Béal Feirste, англ. Belfast ['belfɑːst], ольст.-шотл. Bilfawst) — город в Соединённом Королевстве, столица Северной Ирландии. Расположен на Ирландском море у устья реки Лаган.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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