Непригодные условия для отдыха: россиянка рассказала об опыте проживания в турецком отеле

Российская туристка пожаловалась на плохие условия в турецком пятизвёздочном отеле

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Светлана из Санкт-Петербурга провела отпуск с семьёй в пятизвёздочном отеле Side Royal Paradise в Сиде, Турция, и осталась крайне разочарована. Она поделилась своими впечатлениями на портале "Тонкости туризма", где рассказала о многих недостатках, с которыми им пришлось столкнуться.

Фото: freepik.com by ASphotofamily, PDM

Ожидания от отеля, который на фотографиях выглядел роскошно, не оправдались: номера оказались жаркими, грязными и в неудовлетворительном состоянии. Единственный кондиционер в номере был настроен так, что дул прямо на кровать К тому же, дверь на балкон была сломана, что добавляло неудобств.

Светлана отметила, что наилучшим решением стало переселение на первый этаж, поскольку лифт в их крыле отеля был в ужасном состоянии: стекло было разбито, а внутри и снаружи можно было заметить многочисленные грязные пятна. Гостиница, по её словам, не соответствовала ожиданиям и явно нуждалась в капитальном ремонте.

Несмотря на то, что отель носит статус пятизвёздочного, Светлана отметила, что качество обслуживания и условия проживания не оправдывают высокую стоимость. Она рекомендует потенциальным туристам тщательно выбирать отель и не доверять фотографиям, представленным на сайтах бронирования.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.



Сиде (тур. Side, др.-греч. Σίδη) — античный город, располагавшийся на юго-западном средиземноморском побережье современной турецкой провинции Анталья в 70 км к востоку от города Анталья и примерно в 7 км к западу от города Манавгат.

