Сезон манго в Египте: что нужно знать туристам о лучших сортах и особенностях их выбора

В Египте сейчас активно идёт сезон манго, и для российских туристов это отличная возможность не только насладиться тёплым климатом и отдыхом, но и попробовать удивительные местные фрукты.
Манго в Египте — это не просто экзотический плод, а настоящий символ страны, как отмечают многие туристы и блогеры. С июня по январь египетские рынки и супермаркеты переполнены разнообразными сортами этого фрукта, от ярко-жёлтого до насыщенно-зелёного, поделилась туристка в личном блоге "Лиля Египет" на платформе "Дзен".
Ежегодно в Египте собирают около двух миллионов тонн манго. Особенно популярны у туристов плоды из города Исмаилия, который знаменит своими богатейшими урожаями. В августе здесь проходит традиционный фестиваль манго, где можно не только попробовать множество сортов, но и поучаствовать в кулинарных мастер-классах, посвящённых блюдам из этого фрукта. Манго в Исмаилии настолько популярно, что даже местная футбольная команда носит форму, выполненную в цветах этого плода.
На рынках Египта можно найти самые разнообразные сорта манго. В Хургаде, на центральных рынках, стоимость манго колеблется от 47 до 84 рублей (25-45 фунтов).
Среди лучших сортов можно выделить следующие:
Чтобы выбрать идеальный фрукт, нужно обращать внимание на гладкость кожицы без пятен. Спелое манго должно быть слегка мягким и издавать сладкий аромат.
Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).
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