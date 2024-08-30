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Сезон манго в Египте: что нужно знать туристам о лучших сортах и особенностях их выбора

Российская туристка рассказала, как выбрать идеальный манго на египетском рынке
1:59
Туризм

В Египте сейчас активно идёт сезон манго, и для российских туристов это отличная возможность не только насладиться тёплым климатом и отдыхом, но и попробовать удивительные местные фрукты.

Российская туристка рассказала, как выбрать идеальный манго на египетском рынке
Фото: commons.wikimedia.org by Nasif05, CC BY-SA 4.0

Манго в Египте — это не просто экзотический плод, а настоящий символ страны, как отмечают многие туристы и блогеры. С июня по январь египетские рынки и супермаркеты переполнены разнообразными сортами этого фрукта, от ярко-жёлтого до насыщенно-зелёного, поделилась туристка в личном блоге "Лиля Египет" на платформе "Дзен".

Ежегодно в Египте собирают около двух миллионов тонн манго. Особенно популярны у туристов плоды из города Исмаилия, который знаменит своими богатейшими урожаями. В августе здесь проходит традиционный фестиваль манго, где можно не только попробовать множество сортов, но и поучаствовать в кулинарных мастер-классах, посвящённых блюдам из этого фрукта. Манго в Исмаилии настолько популярно, что даже местная футбольная команда носит форму, выполненную в цветах этого плода.

На рынках Египта можно найти самые разнообразные сорта манго. В Хургаде, на центральных рынках, стоимость манго колеблется от 47 до 84 рублей (25-45 фунтов).

Среди лучших сортов можно выделить следующие:

  • Наоми — крупные плоды с жёлто-красной окраской и гармоничным вкусом.
  • Теймор — манго овальной формы, с переходом от жёлтого к синему оттенку.
  • Авеес — небольшие плоды с толстой кожурой, которые созревают в августе.
  • Фас — мелкие манго с тонкой жёлтой кожурой, идеально подходящие для приготовления сока.

Чтобы выбрать идеальный фрукт, нужно обращать внимание на гладкость кожицы без пятен. Спелое манго должно быть слегка мягким и издавать сладкий аромат.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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