Сочи, Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг самых популярных городов для семейного отдыха летом

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге летних семейных направлений

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Санкт-Петербург занял третье место среди самых популярных городов России для семейного отдыха в летний период.

Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, CC BY 2.0

По данным, предоставленным сервисом OneTwoTrip и опубликованным на портале Петербург2, Северная столица уступила лишь Сочи и Москве, которые заняли первое и второе места соответственно.

Помимо Санкт-Петербурга, в топ-6 также вошли Ростов-на-Дону, Казань и Краснодар. Эти города также пользуются большой популярностью среди семейных туристов, предлагая разнообразные возможности для отдыха и развлечений.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России. Город федерального значения.



Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 149 803 человека (2024), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения.



Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.

