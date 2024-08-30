Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польза тёмного шоколада и халвы для здоровья
Тихий враг здоровья: опасные компоненты в вашем шампуне
Северная Корея отправила в Россию 13 000 контейнеров
Как приготовить вкусный салат из свеклы
Российская туристка рассказала, как выбрать идеальный манго на египетском рынке
В Афганистане запретили проведение смешанных единоборств
Автоэксперт Хайцеэр: как подготовить автомобиль к продаже и не потерять в цене
Погрешность заправочных колонок: что нужно знать водителям
Как высокий холестерин влияет на ахиллово сухожилие

Сочи, Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг самых популярных городов для семейного отдыха летом

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге летних семейных направлений
0:37
Туризм

Санкт-Петербург занял третье место среди самых популярных городов России для семейного отдыха в летний период.

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге летних семейных направлений
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, CC BY 2.0

По данным, предоставленным сервисом OneTwoTrip и опубликованным на портале Петербург2, Северная столица уступила лишь Сочи и Москве, которые заняли первое и второе места соответственно.

Помимо Санкт-Петербурга, в топ-6 также вошли Ростов-на-Дону, Казань и Краснодар. Эти города также пользуются большой популярностью среди семейных туристов, предлагая разнообразные возможности для отдыха и развлечений.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914—1924 годах — Петрогра́д, в 1924—1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России. Город федерального значения.

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит. Мегаполис; крупнейший по численности населения город России и её субъект — 13 149 803 человека (2024), что делает Москву 22-й среди городов мира по численности населения.

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек

Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.

Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно
Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова
Самые преданные породы собак: топ-3
Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы
Планы России на доллар беспокоят США
Планы России на доллар беспокоят США
Последние материалы
Погрешность заправочных колонок: что нужно знать водителям
Автоэксперт Хайцеэр: как подготовить автомобиль к продаже и не потерять в цене
Звук школьного звонка ассоциируется с 1 сентября у большинства россиян
Как высокий холестерин влияет на ахиллово сухожилие
Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге летних семейных направлений
Максимальная высота полета шмелей превышает Эверест
Врач-токсиколог: разные запахи пота как индикаторы проблем со здоровьем
ЦБ РФ прогнозирует возможное снижение объёма наличных денег
Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ
В полиции назвали запрещенные действия инспекторов ГАИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.