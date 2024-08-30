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Суд приговорил турагента к условному сроку за мошенничество

Турагента Дарью Китаеву осудили за мошенничество
1:17
Туризм

Турагент Дарья Китаева, которая обманула группу женщин, собрав с них деньги на ретрит на Мальдивах, получила условный срок, сообщает Tourdom.

Турагента Дарью Китаеву осудили за мошенничество
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Суд признал ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 3 годам условно с испытательным сроком 2,5 года.

Некоторые из обманутых женщин подали апелляцию, но областной суд оставил приговор в силе.

Адвокат Китаевой объяснила мягкий приговор тем, что ее клиентка сотрудничала со следствием и частично вернула деньги.

Кроме того, большинство пострадавших не настаивали на строгом наказании, так как работали с Китаевой ранее и не испытывали проблем.

Однако, следует отметить, что это не первая подобная схема, которую провернула Китаева.

Ранее она также обманула группу туристов из Набережных Челнов, получив от них около 3,5 млн рублей.

Эксперты отмечают, что государство сейчас стремится декриминализировать экономические преступления, и в случае, если подсудимый готов возвращать деньги, суды часто не применяют реальное лишение свободы.

Но если выплат не будет, приговор может быть пересмотрен.

Уточнения

Апелля́ция в юриспруденции — процедура по проверке не вступивших в законную силу судебных актов вышестоящим судом, определённая процессуальным законодательством.

Моше́нничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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