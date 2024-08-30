Сбер планирует выйти на туристический рынок

Сбер планирует создать отдельный блок, который будет заниматься туризмом, сообщает Tourdom.
Многие предполагают, что банк собирается запустить туристический маркетплейс, объединяющий все существующие сервисы: покупку авиа- и ж/д билетов, бронирование отелей и туров, а также посуточную аренду жилья.
Это позволило бы Сберу стать серьезным игроком на рынке онлайн-путешествий.
Однако, специалисты считают, что создание маркетплейса — сложная и длительная задача, которая потребует больших инвестиций и штата специалистов.
Глава "Слетать.ру" Андрей Вершинин считает, что для успешного запуска такого проекта потребуется не менее 3 лет.
Гендиректор туроператора "Турплатформа" Сергей Толчин предполагает, что Сбер может начать с организации отдельного подразделения для управления своими гостиничными активами: отелем "Мрия" в Крыму и "Манжерок" в Алтае.
В любом случае, выход Сбера на туристический рынок станет серьезным событием и может привести к изменениям в сфере онлайн-путешествий.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
Маркетпле́йс — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.