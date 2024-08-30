Сбер планирует выйти на туристический рынок

Сбер готовится выйти на туристический рынок

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сбер планирует создать отдельный блок, который будет заниматься туризмом, сообщает Tourdom.

Фото: wikimedia.org by Rakoon, PDM

Многие предполагают, что банк собирается запустить туристический маркетплейс, объединяющий все существующие сервисы: покупку авиа- и ж/д билетов, бронирование отелей и туров, а также посуточную аренду жилья.

Это позволило бы Сберу стать серьезным игроком на рынке онлайн-путешествий.

Однако, специалисты считают, что создание маркетплейса — сложная и длительная задача, которая потребует больших инвестиций и штата специалистов.

Глава "Слетать.ру" Андрей Вершинин считает, что для успешного запуска такого проекта потребуется не менее 3 лет.

Гендиректор туроператора "Турплатформа" Сергей Толчин предполагает, что Сбер может начать с организации отдельного подразделения для управления своими гостиничными активами: отелем "Мрия" в Крыму и "Манжерок" в Алтае.

В любом случае, выход Сбера на туристический рынок станет серьезным событием и может привести к изменениям в сфере онлайн-путешествий.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



Маркетпле́йс — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.



