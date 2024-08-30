Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что говорит цвет моторного масла о состоянии вашего двигателя
Как генетика и удача влияют на продолжительность жизни
Китай призвал США к углублению взаимовыгодного экономического партнерства
Сульфаты: что стоит знать о главном ингредиенте шампуней
Три самых популярных люксовых авто с пробегом в России
Сырный соус для макарон: как приготовить ресторанное блюдо дома
Перегрев вариатора: основные причины и способы профилактики
Желтеют листья томатов? Вот почему это происходит
Депутат Кирьянов: 27% роста цен на жильё обусловлено подорожанием стройматериалов

Эксперты по безопасности раскрыли, как защитить смартфон от кражи данных в поездке

Как защитить свой смартфон от воров во время отпуска: 4 простых совета
2:08
Туризм

Смартфоны давно перестали быть просто устройствами для связи, они превратились в важное хранилище личной информации, которая может попасть в руки злоумышленников. Особенно это актуально для туристов, путешествующих за границей. Специалисты дают советы, как защитить свои телефоны и личные данные от кражи.

Как защитить свой смартфон от воров во время отпуска: 4 простых совета
Фото: PxHere is licensed under CC0

На отдыхе, особенно в чужой стране, значительно возрастает риск кражи данных с телефона. Как сообщает портал Birmingham Mail со ссылкой на эксперта по технологиям Кэша Меррилла из компании Zibtek, смартфоны содержат данные о местонахождении, бронированиях, посадочные талоны и другую важную информацию, что делает их привлекательной целью для преступников. Чтобы избежать проблем, Меррилл предложил несколько простых, но эффективных рекомендаций по защите устройств.

Во-первых, отключите всплывающие уведомления. Они могут выдать слишком много информации о вас и ваших действиях. Уведомления, содержащие скрытые фрагменты данных, такие как адрес электронной почты или коды доступа, могут быть использованы злоумышленниками. Отключение текстовых и email-уведомлений снизит вероятность взлома ваших аккаунтов.

Во-вторых, обязательно активируйте функцию "Поиск телефона". Если ваш телефон потеряется, особенно в чужой стране, эта функция поможет его найти или удалённо стереть все данные, чтобы защитить личную информацию. Важно убедиться, что функция включена и работает корректно перед поездкой.

Третье, защитите паролем функцию "Режим полёта". Воры могут быстро включить режим полёта, чтобы отключить ваш телефон от сети и сделать невозможным его отслеживание. Установив пароль на доступ к этой функции, вы предотвратите попытки злоумышленников отключить устройство от сети.

Наконец, храните телефон в надёжном месте, подальше от посторонних глаз. Это простое, но важное правило помогает минимизировать риск кражи устройства.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек

Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.

Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно
САУ "Клевер": новая глава в российской артиллерии Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова
Самые преданные породы собак: топ-3
Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы
С 1 сентября новые правила для камер фиксации: чего ждать водителям
С 1 сентября новые правила для камер фиксации: чего ждать водителям
Последние материалы
Китай призвал США к углублению взаимовыгодного экономического партнерства
Сульфаты: что стоит знать о главном ингредиенте шампуней
Три самых популярных люксовых авто с пробегом в России
Сырный соус для макарон: как приготовить ресторанное блюдо дома
Перегрев вариатора: основные причины и способы профилактики
Как защитить свой смартфон от воров во время отпуска: 4 простых совета
Желтеют листья томатов? Вот почему это происходит
Депутат Кирьянов: 27% роста цен на жильё обусловлено подорожанием стройматериалов
Пловец сборной Украины отказался от совместного фото на пьедестале с российским паралимпийцем
Рисовая вода: чем она полезна для лица, и как её использовать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.