Эксперты по безопасности раскрыли, как защитить смартфон от кражи данных в поездке

Как защитить свой смартфон от воров во время отпуска: 4 простых совета

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Смартфоны давно перестали быть просто устройствами для связи, они превратились в важное хранилище личной информации, которая может попасть в руки злоумышленников. Особенно это актуально для туристов, путешествующих за границей. Специалисты дают советы, как защитить свои телефоны и личные данные от кражи.

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На отдыхе, особенно в чужой стране, значительно возрастает риск кражи данных с телефона. Как сообщает портал Birmingham Mail со ссылкой на эксперта по технологиям Кэша Меррилла из компании Zibtek, смартфоны содержат данные о местонахождении, бронированиях, посадочные талоны и другую важную информацию, что делает их привлекательной целью для преступников. Чтобы избежать проблем, Меррилл предложил несколько простых, но эффективных рекомендаций по защите устройств.

Во-первых, отключите всплывающие уведомления. Они могут выдать слишком много информации о вас и ваших действиях. Уведомления, содержащие скрытые фрагменты данных, такие как адрес электронной почты или коды доступа, могут быть использованы злоумышленниками. Отключение текстовых и email-уведомлений снизит вероятность взлома ваших аккаунтов.

Во-вторых, обязательно активируйте функцию "Поиск телефона". Если ваш телефон потеряется, особенно в чужой стране, эта функция поможет его найти или удалённо стереть все данные, чтобы защитить личную информацию. Важно убедиться, что функция включена и работает корректно перед поездкой.

Третье, защитите паролем функцию "Режим полёта". Воры могут быстро включить режим полёта, чтобы отключить ваш телефон от сети и сделать невозможным его отслеживание. Установив пароль на доступ к этой функции, вы предотвратите попытки злоумышленников отключить устройство от сети.

Наконец, храните телефон в надёжном месте, подальше от посторонних глаз. Это простое, но важное правило помогает минимизировать риск кражи устройства.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.