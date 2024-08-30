Россиянам рассказали, когда следует бронировать туры на новогодние праздники

Туры на новогодние праздники следует бронировать заранее — эксперт

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян сообщил, что новогодние туры выгоднее приобретать заранее.

Фото: flickr.com by Susanne Nilsson, CC BY-SA 2.0

По словам эксперта, чем меньше мест остаётся в транспорте или гостинице, тем выше их цена.

"Поэтому у купивших новогодний тур заранее цены будут лучше. Это мы уже видим, например, на сравнении июля и августа", — рассказал Алексан Мкртчян в беседе с Москва 24.

Он напомнил, что жители России любят проводить новогодние праздники на горнолыжных курортах. Например, многие путешественники уже забронировали туры на Красную Поляну (Сочи). Поэтому, по словам специалиста, цены на новогодние даты будут только расти. Кроме того, это актуально и для других направлений.

Эксперт добавил, что за рубежом стоимость отелей не так сильно увеличивается. Однако дорожают билеты на самолёты.

Уточнения

Кра́сная Поля́на — посёлок городского типа в подчинении Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае Российской Федерации. Административный центр Краснополянского поселкового округа.