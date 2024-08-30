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Стало известно, на что россияне обращают внимание при выборе санатория

При выборе санатория россиян больше всего волнует соотношение цены и услуг — исследование
1:01
Туризм

Специалисты компании "Алеан" провели исследование насчёт самых важных критериев при выборе санатория. Они выяснили, что 68% опрошенных смотрят на соотношение цены и набора процедур, которые входят в пакет. Об этом пишет агентство РИА Новости.

При выборе санатория россиян больше всего волнует соотношение цены и услуг — исследование
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В исследовании приняли участие 1123 человека. Оказалось, что 53% респондентов при выборе санатория обращают внимание на качество номеров и наличие бассейна. В то же время у 43% пользователей в приоритете хорошие лечебно-диагностические базы, а уникальные лечебные факторы (минводы, рапа, глина, лечебные грязи и климат) важны для 32% опрошенных. При этом на транспортную доступность обращают внимание 35% респондентов.

Ранее Pravda.Ru писала, как пандемия COVID-19 повлияла на интерес россиян к отдыху в санаториях.

Уточнения

Рапа́ — высококонцентрированный раствор солей (наиболее часто — NaCl). В окружающей среде встречается в заливах лиманов (бухт), а также в соляных и искусственных озёрах.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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