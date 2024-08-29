В Кисловодске восстановили старинную танцевальную площадку

В парке Кисловодска воссоздали старинную танцевальную площадку

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Комсомольском парке Кисловодска откроют воссозданную танцевальную площадку. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Фото: unsplash.com by Greyson Joralemon, PDM

В прошлом одной из главных достопримечательностей парка была танцевальная площадка. Там отдыхали жители и гости Кисловодска. Во время работ по благоустройству её получилось восстановить. Уточняется, что локацию оборудовали звуковой системой, декоративным освещением, эко-светильниками, а также трибунам для зрителей в виде амфитеатра.

"В настоящее время работаем над танцевальной программой, которую организуем сразу после открытия парка", — сообщил глава города Евгений Моисеев.

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Уточнения

Кислово́дск — город-курорт в Ставропольском крае Российской Федерации. Административный центр городского округа город-курорт Кисловодск. Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.