Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как подорожание машин увеличило сроки автокредитов в России
Как спасти излишки кабачков: рекомендация от шеф-повара
Исследование: образование предков замедляет процесс старения их потомков
Эксперт Быстров: при болезнях почек важно отказаться от моркови
Английский завтрак: как приготовить яичницу с беконом и колбасками
Врач Сумцова: причиной неприятного запаха изо рта может служить рак
Как заработать на золоте в 2024 году
Как правильно эксплуатировать АКПП, чтобы избежать перегрева
Абубакар Нурмагомедов вытащил из Каспийского моря тонущую женщину

В Кисловодске восстановили старинную танцевальную площадку

В парке Кисловодска воссоздали старинную танцевальную площадку
0:51
Туризм

В Комсомольском парке Кисловодска откроют воссозданную танцевальную площадку. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В парке Кисловодска воссоздали старинную танцевальную площадку
Фото: unsplash.com by Greyson Joralemon, PDM

В прошлом одной из главных достопримечательностей парка была танцевальная площадка. Там отдыхали жители и гости Кисловодска. Во время работ по благоустройству её получилось восстановить. Уточняется, что локацию оборудовали звуковой системой, декоративным освещением, эко-светильниками, а также трибунам для зрителей в виде амфитеатра.

"В настоящее время работаем над танцевальной программой, которую организуем сразу после открытия парка", — сообщил глава города Евгений Моисеев.

Ранее Pravda.Ru писала о самых популярных санаториях Кисловодска на осень.

Уточнения

Кислово́дск — город-курорт в Ставропольском крае Российской Федерации. Административный центр городского округа город-курорт Кисловодск. Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Власти Санкт-Петербурга объявили об отмене "Сапсанов" после запуска новой скоростной магистрали

Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".

"Сапсаны" прекратят курсирование после запуска новой скоростной магистрали
Как правильно ухаживать за виноградом в августе: пошаговая инструкция
Оптимальный уход за виноградом в конце августа: 5 основных процедур
3 простых ингредиента, и вкуснейший салат у вас на столе: рецепт приготовления
Топ-3 самых умных пород мурлык
САУ "Клевер": новая глава в российской артиллерии Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова
Новый дрон-камикадзе Северной Кореи вызвал подозрения в США
Ошибка, из-за которой яичница получается жёсткой и пригоревшей
Оптимальное место для видеорегистратора в автомобиле: советы ГАИ
Оптимальное место для видеорегистратора в автомобиле: советы ГАИ
Последние материалы
Врач Сумцова: причиной неприятного запаха изо рта может служить рак
Как заработать на золоте в 2024 году
В парке Кисловодска воссоздали старинную танцевальную площадку
Как правильно эксплуатировать АКПП, чтобы избежать перегрева
Абубакар Нурмагомедов вытащил из Каспийского моря тонущую женщину
У "Люфтганзы" проблемы из-за запрета полётов над территорией России
Шампиньоны доступны, но могут накапливать опасные токсины
Секреты ухода за плетистыми розами на зиму: 7 действенных советов
Что нужно изменить в уходе за кожей, чтобы сохранить её упругость?
NatComms: разработан метод поиска гипотетических гравитонов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.