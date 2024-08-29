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Обман от турагента: россияне обвинили сотрудницу "Ангелос тур" в мошенничестве

Россияне обвинили турагента в мошенничестве
1:11
Туризм

Несколько россиян обвинили турагента в обмане. Ранее она была судима за мошенничество в крупном размере.

Россияне обвинили турагента в мошенничестве
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Одна из клиенток рассказала Telegram-каналу "Shot Проверка", что купила тур на Мальдивы за 566 тысяч рублей у Анны-Виктории Константиновой во время личной встречи. По словам путешественницы, единственная сотрудница "Ангелос тур" заявила, что вышлет документы на следующий день после заключения договора. Однако она не выполнила обещание. Впоследствии турагент переносила сроки. В результате клиентка решила отказаться от путёвки. Тем не менее, ей не вернули деньги. При этом собеседница Telegram-канала отметила, что турагент "нагло хамила и оскорбляла её и ребёнка-инвалида".

По словам заявительницы, в полиции сообщили, что Анна-Виктория Константинова давно занимается мошенничеством. Каждый раз она меняет компании и своё имя. В прошлом женщина была известна как Анна Васильева.

Ранее Pravda.Ru писала, что мошенники украли у путешественницы деньги. Она пыталась оформить перелёт собаки.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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