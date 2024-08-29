Обман от турагента: россияне обвинили сотрудницу "Ангелос тур" в мошенничестве

Несколько россиян обвинили турагента в обмане. Ранее она была судима за мошенничество в крупном размере.
Одна из клиенток рассказала Telegram-каналу "Shot Проверка", что купила тур на Мальдивы за 566 тысяч рублей у Анны-Виктории Константиновой во время личной встречи. По словам путешественницы, единственная сотрудница "Ангелос тур" заявила, что вышлет документы на следующий день после заключения договора. Однако она не выполнила обещание. Впоследствии турагент переносила сроки. В результате клиентка решила отказаться от путёвки. Тем не менее, ей не вернули деньги. При этом собеседница Telegram-канала отметила, что турагент "нагло хамила и оскорбляла её и ребёнка-инвалида".
По словам заявительницы, в полиции сообщили, что Анна-Виктория Константинова давно занимается мошенничеством. Каждый раз она меняет компании и своё имя. В прошлом женщина была известна как Анна Васильева.
Ранее Pravda.Ru писала, что мошенники украли у путешественницы деньги. Она пыталась оформить перелёт собаки.
Власти Санкт-Петербурга объявили о значительных изменениях в транспортной системе города, которые коснутся скоростных поездов "Сапсан".