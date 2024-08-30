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Парижский бизнес страдает: Олимпийские игры не привели к ожидаемому наплыву туристов, а меры безопасности отпугнули посетителей

Олимпиада в Париже не привлекла ожидаемое количество туристов
1:45
Туризм

Многие представители парижского бизнеса выразили разочарование результатами Олимпийских игр, утверждая, что ожидаемого наплыва туристов не произошло.

Олимпиада в Париже не привлекла ожидаемое количество туристов
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

Несмотря на официальные данные, по которым столицу Франции посетило 15 миллионов человек, реальность оказалась иной. Усиленные меры безопасности, введённые на время соревнований, привели к тому, что туристический поток не только не увеличился, но даже сократился. Это сказалось на ресторанах и гостиницах, особенно в центре города, где многие заведения лишились значительной части своих клиентов.

Издание Le Figaro сообщило, что меры безопасности, принятые для защиты города, отпугнули потенциальных посетителей. В результате треть представителей гостиничного и ресторанного бизнеса была разочарована уровнем активности во время игр. Владельцы ресторанов отметили, что после завершения соревнований число посетителей резко снизилось.

"Сейчас почти никого нет, а те, кто приехал на Игры, уже уехали", — рассказала владелица одного из ресторанов в центре Парижа.

Особенно тревожной ситуация стала для компаний, занимающихся туристическими перевозками. Руководитель фирмы, предоставляющей услуги речных трамвайчиков, сообщил, что загрузка судов редко превышала 65%. В некоторых ресторанах падение посещаемости достигло 80%, что стало серьёзным ударом для бизнеса. Хотя официальная статистика рисует более радужную картину, местные предприниматели всё чаще выражают сомнения в её достоверности.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции. Находится на севере государства, в центральной части Парижского бассейна, на реке Сена. Население — 2 102 650 человек (2023).

Летние Олимпийские игры 2024 официальное название Игры XXXIII Олимпиады — 33-и по счёту летние Олимпийские игры, прошедшие с 26 июля по 11 августа 2024 года (17 дней).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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