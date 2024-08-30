Многие представители парижского бизнеса выразили разочарование результатами Олимпийских игр, утверждая, что ожидаемого наплыва туристов не произошло.
Несмотря на официальные данные, по которым столицу Франции посетило 15 миллионов человек, реальность оказалась иной. Усиленные меры безопасности, введённые на время соревнований, привели к тому, что туристический поток не только не увеличился, но даже сократился. Это сказалось на ресторанах и гостиницах, особенно в центре города, где многие заведения лишились значительной части своих клиентов.
Издание Le Figaro сообщило, что меры безопасности, принятые для защиты города, отпугнули потенциальных посетителей. В результате треть представителей гостиничного и ресторанного бизнеса была разочарована уровнем активности во время игр. Владельцы ресторанов отметили, что после завершения соревнований число посетителей резко снизилось.
"Сейчас почти никого нет, а те, кто приехал на Игры, уже уехали", — рассказала владелица одного из ресторанов в центре Парижа.
Особенно тревожной ситуация стала для компаний, занимающихся туристическими перевозками. Руководитель фирмы, предоставляющей услуги речных трамвайчиков, сообщил, что загрузка судов редко превышала 65%. В некоторых ресторанах падение посещаемости достигло 80%, что стало серьёзным ударом для бизнеса. Хотя официальная статистика рисует более радужную картину, местные предприниматели всё чаще выражают сомнения в её достоверности.
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