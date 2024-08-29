Hainan Airlines запустили прямые рейсы в Хайкоу: тропический рай на Хайнане становится доступнее

Комфортный полёт и доступный отдых: что ждёт россиян на Хайнане

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 26 августа российские туристы получили возможность летать прямыми рейсами на остров Хайнань, который находится на юге Китая.

Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, CC BY 3.0

Hainan Airlines открыли маршрут из Москвы в столицу острова, Хайкоу, а первый рейс прибыл 27 августа. Полёт длился 9,5 часов, и, как сообщили в АТОР, был комфортным. Пассажиры этого рейса в основном направлялись на отдых в Саньи, а из Хайкоу добирались туда на скоростном поезде или машине, предварительно проводя 1-2 дня в столице острова.

Компания Sanya Holiday отметила, что новые рейсы способствуют популяризации отдыха в Хайкоу среди россиян, и выразила готовность принимать больше туристов.

В Хайкоу можно посетить термальные источники, поиграть на вулканических гольф-полях, расслабиться на пляжах, воспользоваться услугами китайской медицины, попробовать местную кухню, совершить шопинг и посетить развлекательные центры.

Отели города адаптированы для европейских туристов, а местная инфраструктура активно развивается. Цены на отдых в Хайкоу оказались более доступными, чем в Санье, что может привлечь больше российских туристов.

Уточнения

Хайна́нь (кит. упр. 海南, пиньинь Hǎinán, буквально: «морской юг») — провинция на юге Китая. Включает в себя крупный одноимённый остров и ряд малых островов: Цичжоу, Дачжоудао, Симаочжоу и другие. Согласно переписи 2020 года в провинции проживало 10,081 млн человек.

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии.