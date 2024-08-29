Российские туристы всё чаще выбирают Африку вместо Европы из-за визовых сложностей

Африканское сафари: новый тренд среди путешественников из России

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы, столкнувшиеся с трудностями получения виз и перелётов в Европу, всё чаще выбирают альтернативные маршруты для отдыха — одним из популярных направлений стала Африка. Основатель и директор компании "Сафари-Занзибари" Константин Прокопьев сообщил, что в 2024 году спрос на туры в африканские страны увеличился вдвое.

Фото: flickr.com by Nina R, CC BY 2.0

Туры в Африку предлагают насыщенные и уникальные программы, которые привлекают путешественников своей экзотичностью и разнообразием. Это особенно важно для семей с детьми: юные туристы предпочитают сафари, где могут увидеть диких животных в их естественной среде обитания, вместо стандартных городских экскурсий.

Не остался в стороне и бизнес. Корпоративные туры с сафари становятся всё более популярными, что заставляет местных туроператоров адаптировать свои услуги под запросы клиентов. В ответ на растущий спрос, компании предлагают более комфортные условия: сафари на автомобилях с кондиционером и Wi-Fi, а также полноценные горячие обеды вместо привычных перекусов.

Среди преимуществ африканских стран — круглогодичный тёплый климат, что позволяет не привязываться к сезону. Например, Кения, Танзания и ЮАР готовы принимать туристов в любое время года. В Танзании можно не только насладиться природой, но и провести время на белоснежных пляжах, сообщает портал "Тонкости туризма".

Уточнения

Сафа́ри (суахили safari — путешествие) — первоначально охотничьи поездки по Восточной Африке. Позже понятие сафари стало применяться и в других частях Африки и мира, а его значение существенно изменилось. Сегодня слово «сафари» чаще означает вполне мирные и сравнительно недорогие экскурсии в дикую природу, на которых фотографируют зверей.

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.